Ghi y Kicillof encabezaron en Morón un encuentro por el Día de la Industria

El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto del Día de la Industria en Morón, junto al intendente de ese distrito, Lucas Ghi, representantes del sector productivo y empresarial y dirigentes políticos de la región.

En el marco del Día de la Industria, el intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, encabezaron un encuentro con representantes del sector productivo y empresarial en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón (PITAM).

Durante la jornada, se dialogó sobre los desafíos que atraviesa la industria y la importancia de impulsar políticas que fortalezcan el desarrollo productivo, la actividad industrial y la generación de empleo.

El encuentro, realizado en uno de los principales espacios productivos del distrito, permitió fortalecer la articulación entre el Municipio, la Provincia y los distintos actores que forman parte del entramado industrial y empresarial de Morón y la región.

En ese marco, Ghi destacó: «No hay un modelo de país sin industria, no queremos un país subordinado, periférico, dependiente, primario, endeudado, sino que queremos un modelo de país, como bien plantea Axel cada vez que tiene ocasión, en donde la industria sea un eje central e integrador, y el trabajo, un ordenador social que nos garantice condiciones de prosperidad para todos».

Por su parte, el gobernador expresó: «Esto no es azaroso, es una decisión constitutiva del gobierno de Milei: esta política económica anda bien porque los quiebra a ustedes, a los industriales. El objetivo es cambiar la inserción internacional del país, nuestra matriz industrial histórica. Estas decisiones no son ni anarcocapitalistas ni liberales: hay un Estado fuerte que interviene en el mercado y genera la desindustrialización».

En tanto, Costa destacó que «la industria es la principal actividad productiva de la provincia de Buenos Aires. El año pasado representó más de un cuarto de la producción total de la economía bonaerense: el 25,5% de la riqueza de la provincia vino del sector industrial. Junto con otros sectores productores de bienes, representan el 42% de la producción, mientras que el resto, los sectores de servicios, representa el 58%. Pero, como actividad individual, la industria es el principal motor de la economía bonaerense».

También participaron de la mesa el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria, PyMEs y Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi; la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; y el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio de Morón, Santiago Muñiz.

Morón cuenta con un entramado industrial diverso que tiene un fuerte impacto en la economía local. La industria representa el 25% del Producto Bruto Geográfico y sostiene el 20% de los empleos registrados del sector privado del distrito.

Cabe resaltar que gran parte de esta actividad se desarrolla en los parques industriales del Municipio. El PITAM, de administración pública municipal, reúne 19 empresas y forma parte de un ecosistema aeronáutico estratégico a nivel nacional, con dos aeropuertos, dos bases aéreas y 20 empresas certificadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Este enclave está orientado al desarrollo de establecimientos vinculados a la tecnología y la actividad aeronáutica, y promueve la innovación, la competitividad y la articulación entre el sector privado y el Municipio.

Este espacio se complementa con el Parque Industrial La Cantábrica, integrado por el Gobierno provincial, el Municipio y la Unión Industrial del Oeste (UIO), que reúne alrededor de 51 empresas de sectores como la industria alimenticia, caucho, madera, metalmecánica, metalúrgica, plástica, química y servicios. Además, cuenta con una tercera etapa de ampliación proyectada que permitirá sumar 17 nuevas industrias.

En paralelo, el Municipio impulsa nuevas oportunidades para las PyMEs locales a través del Clúster Energético y Minero de Morón, integrado por 16 empresas. En este marco, recientemente se llevó adelante una misión comercial a Neuquén y Río Negro para vincular la producción moronense con la cadena de valor de Vaca Muerta y generar nuevas oportunidades comerciales.

La jornada contó también con la participación de los ministros de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo; el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard; el ex intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo; el concejal y ex intendente de Hurlingham Juan Zabaleta; el director y cofundador de ProFlight Academy, Rodrigo Fernández; la secretaria de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro; junto a otras y otros funcionarios municipales y provinciales, representantes de empresas, cámaras y distintos actores del sector productivo.