Juan Zabaleta: “Cuando hablás del FMI, se te revuelven las tripas”

En una entrevista publicada por el diario Clarín, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta se explayó sobre algunos temas vinculados a su gestión, al acuerdo con el FMI y también habló de las diferencias que existen dentro del Frente de Todos.

Juan Zabaleta opinó que “sería bueno encontrar otro método de protestas que los cortes de calle”. En la entrevista realizada por Guido Carelli Lynch, el ministro afirmó que “este es un Gobierno y un ministerio con vocación de diálogo (…) es un ministerio de puertas abiertas que atiende a todos y a todas. En el caso puntual de las organizaciones más lejanas al gobierno, sería bueno que nos pudiéramos poner de acuerdo sobre otro método de protesta que los cortes de calle”.

Cuando se le recordó que el peronismo fue parte de esos métodos de protesta durante la gestión de Cambiemos, Juanchi consideró que “había muchos más motivos para reclamar durante el gobierno de Macri. Era un gobierno de endeudamiento y exclusión.

Sin embargo el macrismo ganó en las PASO del año pasado, al respecto, Zabaleta sostuvo que: “No hay que enojarse cuando la gente vota. No hay que explicar el triunfo de Cambiemos sino hacerse cargo de que el Frente de Todos no logró colmar una expectativa”.

Tras recordar que el gobierno del que forma parte “heredó un modelo de exclusión y después vino una pandemia”, el intendente de Hurlingham en uso de licencia, tiene una mirada optimista: “Estamos viendo señales de recuperación, es un Gobierno que no titubeó en sostener el empleo. (…) El Presidente nos pide todos los días que tomemos medidas para contener a los argentinos y argentinas”.

Y sobre el futuro explicó: “tenemos dos desafíos: inflación e inseguridad. Son los dos temas que tenemos que abordar. Tenemos que lograr que en 2022 los argentinos vivan mejor”.

Consultado sobre el acuerdo con el FMI, el ministro Zabaleta exclamó: “Cuando hablás del FMI, se te revuelven las tripas, por la historia del Fondo en la Argentina” pero paralelamente opinó que “entrar en un default hubiera sido un desastre. Nosotros seríamos el epicentro de esa pésima situación, en la que muchos más argentinos quedarían afuera del sistema”. Zabaleta aseguró: “Sin nada para festejar, es el mejor acuerdo posible. Es un acuerdo que no nos va a poner arriba de la mesa el ajuste. Nos da la posibilidad de arrancar una nueva etapa en la Argentina (…) hablamos de un camino de recuperación, porque este acuerdo no va a tener impacto en reformas jubilatorias. No se van a bajar las jubilaciones, no va a tener impacto en ninguna reforma laboral, no va a achicar el Estado para tener que echar trabajadores del Estado. No va a tocar ningún plan social: Todo eso no se va a tocar”.

Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham en uso de licencia, también opinó sobre las diferencias que existen en el Frente de Todos: “No está mal que haya divergencias. Somos un frente político en el que hay diferencias. Esas diferencias tienen que fortalecernos” dijo afirmó que Máximo Kirchner “tiene otra mirada” respecto al acuerdo con el FMI pero “No especuló” y “sigue dentro del bloque”. Finalmente subrayó: “Tenemos que priorizar las diferencias con la oposición que son muchas más que las que podemos tener entre nosotros”.