Regularización dominial para familias de Hurlingham

A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el municipio, cerca de 300 familias obtuvieron el título de propiedad de sus viviendas y certificados de adjudicación de terrenos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entregó 284 escrituras a familias de Hurlingham en el marco de la Ley 24.374 de Regularización Dominial. La jornada se realizó en el Estadio Municipal y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales.

La iniciativa forma parte de las políticas de acceso a la tierra y la vivienda que lleva adelante la gestión del gobernador Axel Kicillof, a través de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque.

Durante la actividad también se otorgaron 15 certificados de adjudicación de terrenos a familias de los barrios Rolón y Quirno. Esta documentación representa una instancia clave en el proceso de regularización dominial y permite avanzar hacia la obtención del título de propiedad definitivo de sus viviendas, lo que les otorga seguridad jurídica sobre su hogar.

La entrega fue encabezada por el director provincial de Regularización de Hábitat, Roberto Perito; el director de Acciones Escriturarias, Ariel Trovero, y el intendente Damián Selci.

En este marco, Perito destacó que “hoy es un día de alegría, acá hay un trabajo muy fuerte desde la Provincia y el Municipio para que este derecho al hogar se consolide”.

También participaron ex combatientes de Malvinas quienes a modo de reconocimiento recibieron un mapa bicontinental de la República Argentina, que reafirma la integridad y soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur con sus espacios marítimos e insulares correspondientes.

El mapa bicontinental también fue entregado a las familias que accedieron al título de propiedad, como parte de una iniciativa provincial destinada a promover la reafirmación de la soberanía argentina en todo su territorio y el homenaje permanente a los Héroes de Malvinas.

La regularización dominial es una política central del Gobierno bonaerense para garantizar el derecho a la vivienda y brindar seguridad jurídica a las familias. Su implementación se realiza con el impulso del Estado Provincial, los gobiernos municipales, el Colegio de Escribanos de la Provincia y el acompañamiento de la comunidad.