La Universidad de Morón entregó el doctorado honoris causa a Alejandro Slokar

Ante una amplia convocatoria de referentes académicos, judiciales y políticos, la Universidad de Morón otorgó por unanimidad su máxima distinción al camarista federal y vecino de Hurlingham, Alejandro W. Slokar, en un encuentro marcado por las emotivas palabras de Eugenio Zaffaroni y un fuerte llamado a defender la justicia social y el rol del Estado.

El Juez y profesor Alejandro Slokar recibió la máxima distinción universitaria por sus aportes académicos al campo del Derecho penal y su compromiso con la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos en el ámbito judicial.

El título de Doctor Honoris Causa es la máxima distinción honorífica que otorga una universidad a personalidades destacadas por sus méritos excepcionales y su contribución a la sociedad. En esta ocasión, junto con el diploma tradicional, a Slokar se le hizo entrega de las palmas de roble, una alta insignia universitaria que representa la fuerza y forma parte del escudo, símbolo de la libertad y la justicia.

El rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lema y el Decano de la Escuela Superior de Leyes, Dr. Pablo Navarro, fueron los encargados de destacar los méritos de su solvente trayectoria para el reconocimiento, a partir del vínculo de casi medio siglo que une a Slokar con la UM.

En su disertación titulada “La justicia social como condición democrática”, Slokar fiel a su visión que une al Derecho con el posicionamiento y la acción, alertó sobre la fractura actual y la necesaria reconstrucción de un orden justo, que reclama de una estrategia inclusiva la reconfiguración del Estado y el Derecho. Expresó también que «sin Justicia Social cualquier proyecto de país es inviable”. Al recibir la distinción, el jurista remarcó: “La Justicia Social constituye la dimensión más excelsa de la Justicia y es una condición irrenunciable para la conformación democrática de una Argentina moderna, integrada, mínimamente viable”.

Frente al auditorio, el flamante Doctor Honoris Causa sostuvo: “Toda decisión sobre las necesidades sociales no es económica, también es jurídica, antes ética. Cuando los recursos para la supervivencia escasean y acecha la intemperie, la comunidad no puede subordinase al cálculo de utilidad de los más fuertes, sino al amparo prioritario de los más vulnerables”, sintetizando su postura con una definición contundente:”Si la economía regula la escasez, el Derecho gestiona la dignidad”. Al cierre concluyó: “La Justicia Social constituye el presupuesto de legitimidad del sistema político-institucional que se garantiza, fundamentalmente, cuando el Poder Judicial activa enérgicamente su imperativo decisorio”.

La laudatio estuvo a cargo del exjuez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien elogió la estatura académica y moral del homenajeado y manifestó: “El juez Slokar es una figura fundamental para la academia, y es un verdadero orgullo haber compartido con él un largo camino de trabajo en conjunto tanto en la docencia como en la magistratura”.

Por su parte, los pilares de las autoridades de la casa de estudios quedaron plasmados a través de sus discursos institucionales. La ceremonia de apertura estuvo a cargo del rector de la Universidad de Morón, Héctor Norberto Porto Lemma, quien brindó una emotiva bienvenida y manifestó su profundo orgullo por el acontecimiento. Además, Porto Lemma reveló un dato institucional histórico sobre el otorgamiento de la distinción: “Por primera vez en la universidad, este proceso de determinación no tuvo disidencia. Pasó por el consejo académico, el consejo directivo y la función de la universidad, obteniendo 37 votos a favor sin ninguna abstención. Esto significa un hito fundamental porque habla de su prestigio académico, de investigador y de funcionario”.

Acto seguido, el decano de la Escuela Superior de Leyes, Pablo Navarro, fue el encargado de destacar los méritos de la solvente trayectoria del homenajeado a partir del vínculo de casi medio siglo que lo une con la casa de estudios. En ese marco, Navarro destacó el rol de la institución y afirmó de manera contundente: “Nuestra Universidad de Morón es una casa abierta a la comunidad que genera graduados que transforman las realidades. Para nuestra Escuela de Leyes, nuestro claustro docente, alumnos y graduados, es un honor contar con él”.

El acto contó también con la reflexión del Presbítero Padre Carlos Accaputo, responsable de la Pastoral Social, quien analizó el escenario actual y expresó: “Basándome en la doctrina social de la Iglesia, la justicia social no es regalar plata ni un término antiguo; es la equidad fundamental para que los miembros de una sociedad puedan vivir con dignidad”. Además, advirtió sobre los riesgos del poshumanismo y los modelos darwinianos de la tecnocracia financiera donde «el futuro es de los más poderosos».

“LA JUSTICIA SOCIAL, LA DIMENSIÓN MÁS EXCELSA DE LA JUSTICIA”

Al recibir la distinción como Doctor Honoris Causa, Slokar expresó: “La Justicia Social constituye la dimensión más excelsa de la Justicia y es una condición irrenunciable para la conformación democrática de una Argentina moderna, integrada, mínimamente viable”.

Dijo además:”Toda decisión sobre las necesidades sociales no es económica, también es jurídica, antes ética. Cuando los recursos para la supervivencia escasean y acecha la intemperie, la comunidad no puede subordinase al cálculo de utilidad de los más fuertes, sino al amparo prioritario de los más vulnerables” y remató: ”Si la economía regula la escasez, el Derecho gestiona la dignidad”.

Al cierre concluyó: “La Justicia Social constituye el presupuesto de legitimidad del sistema político-institucional que se garantiza, fundamentalmente, cuando el Poder Judicial activa enérgicamente su imperativo decisorio”.

RESPALDO DE UN INUSITADO ARCO SOCIAL Y POLÍTICO

La distinción a Slokar tuvo lugar en la sede que la UM tiene sobre la calle Lima en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue acompañada por una amplia y heterogénea presencia de figuras del ámbito académico, judicial, político y sindical.

Entre los asistentes que se acercaron a manifestar su apoyo se destacaron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; el intendente de La Plata, Julio Alak; la socióloga e investigadora Dora Barrancos; la Licenciada y Profesora en Letras María Adela Antokoletz de FEDEFAM – Madres de Plaza de Mayo; el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; el exgobernador Felipe Solá; y los exjueces del histórico Juicio a las Juntas, León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra. Asimismo, acompañaron el encuentro la Dra. Ana María Careaga, referente de los DDHH; los diputados nacionales Miguel Pichetto, Nicolás Trotta, Guillermo Michel, Fernanda Miño y Mario Manrique. También estuvo presente el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo; el diputado provincial Mariano Cascallares; los magistrados Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Alejo Ramos Padilla, Sebastián Casanello, Agustina Díaz Cordero, Elpidio Portocarrero, Raúl Plee, Enrique Cattani; el rector de la UCES Gaston O´Donnell, junto a los exministros nacionales Carlos Tomada y Carlos Zannini, entre otros referentes destacados de la escena pública.