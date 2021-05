Nancy, vecina de Hurlingham: La “abuela” TikTokera

No es una estrella del pop adolescente, es Nancy Roqueta, una argentina de 71 años cuyos vídeos en la red social TikTok dan la vuelta al mundo.

Los diarios y portales de Argentina y de varias partes del mundo, dedicaron generosos espacios para hablar de Nancy Roqueta, la abuela argentina de 71 años vecina de Hurlingham que tiene casi 3 millones de seguidores en la red social y decenas de miles de reproducciones en cada uno de sus vídeos.

LA CUARENTENA LA LLEVÓ A TIKTOK

Roqueta, profesora de música jubilada, cuenta que todo comenzó al inicio de la pandemia por covid-19, durante las semanas en las que se popularizó TikTok, plataforma que permite a los usuarios colgar breves vídeos de diferentes estilos.

Con la contagiosa risa que tiene para comunicarse, Roqueta no tardó en encandilar a quienes veían sus primeros vídeos, aunque ella reconoce que al principio no sabía borrarlos: “ahora sí me sale, pero antes, como saliera, así lo mandaba”. Quizá esa naturalidad, que tan pronto le permite compartir un vídeo suyo tocando el acordeón como uno explicando sus recetas, fue parte de su popularidad “tiktokera”.

Las reproducciones se dispararon cuando la cantante y actriz Lali Espósito le comentó uno de sus gags y más tarde se multiplicaron exponencialmente cuando Camilo, autor de canciones como “Vida de rico” y “Ropa cara” y uno de los cantantes más populares de la actualidad, empezó a hacer varios microvídeos junto a ella. “El me dijo ‘quiero que cantes conmigo esta canción’, y yo le digo ‘bueno, voy a aprenderme la letra y lo hice y le encantó. Dice que yo soy su ‘tiktoker’ favorita”, cuenta Roqueta entre risas.

UN ESPÍRITU JOVEN

Conforme pasó 2020, y habiendo estado la mayoría del tiempo resguardada en casa -ahora ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus-, Nancy aprovechó para conectarse de manera improbable con la Generación Z.

Un día fue a la peluquería y pidió que le cortaran el pelo rapado en uno de los lados y teñido de rosa y azul, “lo que se hacen ahora todos los jóvenes que se ponen de todos los colores y se pelan de un costado”. “Iba por la playa y los seguidores me reconocían por el pelo”, rememora sobre sus últimas vacaciones en la costa argentina, en las que pasó una gran cantidad de tiempo haciéndose fotos con los fans.

En un año complicado para muchos adultos mayores, a ella la vida le “ha cambiado para bien”. “Yo lo hago para divertirme, porque me gusta. Me tuvo muy entretenida TikTok”

“Desesperación por aprender”, ese es el autodiagnóstico que se da esta particular influencer de 71 años, una de las primeras adultas mayores latinoamericanas en generar una comunidad de seguidores en esa red social. Cuando se jubiló Nancy se inscribió en la carrera de viola en la UNAHUR y terminó tocando en la orquesta de la Universidad.

Echa de menos a sus compañeros de orquesta, ya que no pueden ensayar de manera presencial, pero al menos sí ve de vez en cuando a su familia: tiene dos hijos y cinco nietos, aunque su personalidad es con toda seguridad de las más jóvenes de la familia.

Este “regalo” de la popularidad y el cariño de los millones de mensajes que recibe en cada vídeo le ha llegado a Nancy Roqueta después de una vida no exenta de reveses: nacida en Uruguay, enviudó allí en 1979 y emigró a Argentina, donde empezó de cero hasta que consiguió ser profesora de música en escuelas. “Soy feliz con lo que hago”, sentencia, otra vez con una sonrisa inquebrantable.