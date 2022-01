Pili Alvarenga, presidente de la comunidad paraguaya de Hurlingham: “Nos cuesta bastante crear conciencia de la importancia de estar organizados”

La paraguaya, es la comunidad extranjera más importante de Hurlingham. Según el último censo sobre aproximadamente 190 mil habitantes que tiene el distrito, menos del 6% de la población es extranjera, y la gran mayoría de ese porcentaje -más de 48 %- son paraguayos, y le siguen, lejos, los italianos con el 18%; después los bolivianos con el 10%, y el 30 % restante se reparte entre uruguayos, venezolanos, chilenos, españoles, peruanos, chinos, brasileros, coreanos y algunos pocos ingleses.

Uno de los referentes de la colectividad paraguaya en el municipio es Estanislao Pili Alvarenga, que hace 25 años fue uno de los creadores de la Asociación Paraguaya de Hurlingham y desde hace unos años Presidente del Comité Central de Buenos Aires del Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay.

En esta entrevista, Pili Alvarenga habla de sus compatriotas residentes en el municipio, y también recuerda su llegada a Hurlingham en 1969, y como era su barrio en Morris en esos tiempos.

Estanislao “Pili” Alvarenga arribó desde Paraguay a Argentina en el año 1966. Tras vivir 3 años en Villa Maipú, en 1969 se mudó junto con su familia a Hurlingham, precisamente un 9 de julio. Desde 1996 está al frente de la comunidad paraguaya de la ciudad, llamada “Niños Mártires de Acosta Ñú”.

– Pili, ¿Qué recuerdos tiene del barrio donde vino a vivir?

-Muy lindos recuerdos. En aquella época la población era mucho menor, nosotros vivíamos en Acoyte y Andonaegui, en un lote que mi padre había comprado en 101 cuotas, y todos los meses iba a pagar a San Justo. Las manzanas que estaban enfrente eran un predio vacío, nosotros las limpiamos e hicimos una cancha, que era conocida como “la cancha de los paraguayos”, donde se hacían campeonatos relámpagos los domingos.

– Y ¿La rutina en el barrio cómo era?

-La carnicería más próxima que teníamos era por la calle Arribeños y Acoyte, también estaba el mercadito “Don Nicola”, que después se mudó a Morris. Otra carnicería estaba en “La Z” en Pedro Díaz y Villegas, y en la esquina había un bar que tenía el único teléfono público. Claro que había que caminar hasta Bustamante sin asfalto y sin vereda para tomar el colectivo 237, que te daba un boleto rosado. Yo viajaba a la escuela Esteban Echeverría, “el rancho”.

– Alguna anécdota de esos viajes en colectivo o tren…

-Antes era común que, al viajar en colectivo, la policía o el ejército te pare y bajen a todos para revisarlos. Un día salí de la Echeverría y fui a pagar la cuota de la casa a San Justo, me tocaron la espalda, me doy vuelta y era un policía. Me pidió el DNI y como no lo tenía me llevaron. Estuve hasta las 11 de la noche, me hicieron limpiar toda la comisaría y en el fondo hicimos una huerta casera. Cuando llegué a casa fue terrible. Imaginate que no había forma de comunicarles donde estaba.

– ¿Qué te acordás del barrio?

-El Barrio El Destino era todo un terreno y de muy fácil acceso ir para el lado donde está el INTA. Era muy común que salga corriendo una liebre o una perdiz, a veces te asustabas un poco. En el Río Reconquista se podía pescar algunos bagres, en el Arroyo Soto anguilas y ranas. También recuerdo que la antena de radio Belgrano estaba custodiada por militares y la policía.

– En diciembre pasado cumplieron un aniversario más de la Asociación Paraguaya de Hurlingham…

-Si, el 1 de diciembre cumplimos 25 años, hicimos la Asamblea Constitutiva en la calle Acoyte 3500, donde fijamos domicilio. Se llama Asociación Paraguaya de Hurlingham “Niños Mártires de Acosta Ñu”, en homenaje a los niños héroes de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. Al final de la misma, se ordenó que todo niño que tenga la fuerza de portar un arma sea convirtiera en soldado y ahí alistaron unos 5000 niños con ropa de soldados, dibujaron su barba postiza, y algunos palos y pocas armas que quedaban. Se enfrentaron a un batallón 3 o 4 veces mayor a ellos en un predio llamado Acosta Ñu. Acosta era el dueño del predio, y Ñu quiere decir campo.

El 1° de diciembre de 1996 quedó constituida la Asociación Paraguaya de Hurlingham “Niños Mártires de Acosta Ñu”, la asamblea fue presidida por los funcionarios municipales Oscar Casas, Gustavo Triemstra y José María Paz, junto a Milciades Ojeda (primer presidente) y Pili Alvarenga (secretario).

“PARAGUAY SIGUE SIENDO UN PAÍS DE EXCLUSIÓN”

– ¿Cuál es el objetivo de la asociación?

-El motivo es crear un espacio de participación para la comunidad paraguaya, donde compartir nuestras tradiciones y costumbres, nuestra comida típica, nuestro idioma, y otras cosas más. Y al mismo tiempo que se le de visibilidad a los paraguayos, que somos gente de trabajo que busca progresar. La mayoría de los que dejaron el país lo hicieron en busca de mejores oportunidades ya que Paraguay sigue siendo un país de exclusión, padeciendo muchas injusticias.

Alvarenga habla en Club Tesei en mayo de 1996, conmemorando la revolución paraguaya del 14 y 15 de Mayo de 1811, lo escuchan el intendente Juanjo Álvarez junto al cónsul del Pataguay, Milciades Ojeda y los funcionarios municipales Oscar Marín y Fernando Arnedo.

– Y ¿Cómo definís a la comunidad paraguaya de Hurlingham?

-La verdad no se en particular como definirlo. Como dije anteriormente tenemos nuestras costumbres y tradiciones, pero como comunidad nos cuesta bastante crear conciencia de la importancia de estar organizados, en los social, cultural e inclusive en lo político. Si te puedo decir que hay mucha gente de trabajo, honesta y solidaria.

– ¿Cuándo se reúnen qué cosas comparten o charlan?

-Nos reunimos como amigos y compatriotas en eventos familiares. Por lo general, los viernes por la tarde, en Villegas y la vía muerta (Cañuelas) están los paisanos que se juntan para compartir un trago y jugar al vóley. Al estar en Argentina, tenemos una especie de “Paraguay 2”, ya que podes encontrar ciudadanos de cada pueblo de la república, es decir, los 270 municipios de Paraguay. Y hablamos guaraní o castellano, como mejor te salga.

– ¿Suelen realizar eventos en la ciudad de Hurlingham? ¿Cuáles?

-Por su puesto, desde la formación de esta asociación venimos realizando el Festival de la Música y Danza del Paraguay, suele hacerse en el Centro Cultural de Hurlingham. Hay música, danza, teatro y al mismo tiempo recibimos artesanías, libros y comidas típicas. También participamos de las fiestas de las colectividades.

– Realmente, tengo que reconocer que la famosa «sopa paraguaya» es demasiado, me puede. ¿Qué otras comidas típicas del Paraguay suelen comer los argentinos?

-La sopa paraguaya es una comida muy característica de Paraguay, pero hacemos la chipa, que es una mezcla de almidón, huevo y queso, y lo podes tomar con mate, mate cocido, café con leche… También el Bori Bori, un caldo de pollo de carne y unas bolitas que se hacen con harina de maíz paraguaya, se le pone queso, cuando hierve se desgrana y ese caldo se hace espeso. Es una comida muy contundente, muy polenta.

– ¿Hay algún lugar o zona de Hurlingham con la cual ustedes se sientan identificados?

-No se si un lugar en especial, pero si podemos decir que hay una mayor cantidad de gente asentada en el Barrio Rolón, que es detrás de la fábrica Fargo. Después en el fondo de la calle Poeta Risso está el barrio Molina. Y en las zonas de San Damián, Barrio Mitre, 2 de Abril y por el centro de Hurlingham estamos presentes. Como dato te puedo decir que hay 2750 empadronados, pero debe haber muchísimos paraguayos más que todavía no figuran. En Santa Leonor, fuimos un poco los fundadores, el primer rancho de madera fue de los paraguayos.

– ¿Qué expectativas tiene para la comunidad paraguaya para el próximo año?

-Para el próximo año queremos reimpulsar nuevamente la colectividad por medio de la misma asociación, con algún programa de participación en lo social y cultural y político. Tenemos bien en claro que la participación política nos permite ser algo más protagónico en esta sociedad en la que vivimos.