Uno de los clubes más emblemáticos de Hurlingham cumple 100 años

Por Rody Rodríguez.

Argentina es el país de habla no inglesa, con más descendientes de irlandeses y el Hurling Club es la institución de origen irlandés más importante del país. Esa institución, ubicada al lado del Polideportivo Municipal, en la intersección de las calles Coronel San Martín y Paso Morales, cumplió este 27 de agosto, un siglo.

Ya a mediados del siglo pasado Hurling impuso su fortaleza en disciplinas como el hockey sobre césped, de hecho, en 1948 cinco jugadores del equipo masculino fueron seleccionados para formar parte del equipo nacional que participó en los Juegos Olímpicos disputados en Londres. Ellos fueron: Luis Scally, Tommy Quinn, Tommy Scally, Billie Dolan y Tommy Wade.

Prueba más contundente del poderío del Hurling en hockey sobre césped es la obtención de los campeonatos de primera división de caballeros en los años 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956. Siete campeonatos prácticamente seguidos en ocho años. A fines de los años ’50, el hockey femenino también empezó a sobresalir. Los varones volvieron a ganar los torneos de 1969 y 1983. Las damas ganaron su primer campeonato en 1958 y posteriormente salieron campeonas de Primera División en 1972, 1978, en juveniles en 1969 y el ascenso para retornar a Primera División en 1999 y en el siglo XXI, Las Leonas tuvo a Martina Cavallero -jugadora del Hurling- entre sus figuras, entre muchos otros nombres que se sumaron a las selecciones nacionales de hockey sobre césped femenino y masculino.

También el rugby comenzó a adquirir protagonismo en el club convirtiéndose su equipo en uno de los animadores de las categorías superiores de la Unión Argentina de Rugby.

Pero Hurling Club además hizo honor al fútbol gaélico, un deporte irlandés que enorme tradición. En el 2015, se disputó el torneo mundial de ese deporte en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. La Argentina estuvo representada por un plantel integrado exclusivamente por jugadores del Hurling Club, y salieron campeones del mundo.

Un hecho curioso es que no fueron (ni son) pocos los que creyeron (y creen) que el origen de nombre Hurlingham está vinculado a ese deporte gaélico y que el Hurling Club había nacido en Hurlingham. Pero no es así. Si bien hoy la identificación del Hurling con la ciudad es absoluta, el club nació un día como hoy, hace 100 años, en la Capital Federal.

Esta es la historia:

El 27 de agosto de 1922, en el barrio porteño de Floresta, se fundó la Federación Argentina de Hurling. El hurling es el deporte nacional en Irlanda. Un deporte de origen celta, uno de los deportes de equipo más antiguos que se conocen, con algún parecido al hockey, que también se juega con un palo (hurley), aunque a veces está permitido jugar la pelota con la mano, cada equipo lo forman 15 jugadores. La Federación fue formada por irlandeses o descendientes de ese país, que alquilaron unos terrenos en el barrio porteño de Devoto, donde había una cancha en la que varios equipos jugaron al hurling hasta que en 1939, durante la guerra, se dejaron de importar los palos con el que se jugaba ese deporte, palos hechos de la madera del ash-tree irlandés, y no pudieron fabricarse en Argentina. Para 1941 ya no había actividad de hurling por falta de palos y todos los jugadores que integraban los diferentes equipos decidieron transformar la Federación en el Hurling Club. Gran parte de los ex jugadores de hurling comenzaron a jugar al hockey sobre césped, otro grupo no tan numeroso se dedicó a jugar al rugby. Y a principios de la década del 40 decidieron dejar de alquilar en Devoto y juntaron fondos para tener su propia sede.

El 12 de noviembre de 1945 compraron las 7 hectáreas y media que el Hurling Club ocupa actualmente, en la zona de Paso Morales. Así Hurling Club se instaló en un lugar con un nombre que les quedaba a medida.

La sede fue inaugurada el 25 de mayo de 1948. El presidente en ese entonces era Desmond Fitzpatrick.

HURLING CLUB HOY

En la actualidad, el Hurling Club tiene algo más de 1700 socios, más de lo que la institución tenía antes de la pandemia. Su presidente, Andrés Quinn, sostiene la idea que el Hurling siga siendo el “club de la familia” una casa en la que sus socios “se queden toda la vida”.

Andrés Quinn es un histórico, no solo por ser un presidente de larga trayectoria en el cargo, si no porque es parte de una familia fundadora y su hijo ya es la cuarta generación de los Quinn en el Hurling.

Con entusiasmo y orgullo, Andres Quinn destaca la raíz irlandesa de un club, que –vaya coincidencia o no- se fundó el mismo año en el que el Estado irlandés consiguió su independencia efectiva del Reino Unido, en 1922. No obstante, el Hurling Club, no es un club exclusivo de irlandeses y de sus descendientes. Con el tiempo hombres y mujeres de distintos orígenes se sumaron a la institución, que no solo respetaron, si no que fortalecieron las tradiciones de este club que hoy es centenario.

Los ministros nacionales de Deportes y Turismo, Matías Lammens; de Educación Jaime Perzyck; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, junto al presidente del Hurling Club, Andres Quinn.