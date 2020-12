«Vigilia en agosto» y «Sara, Neyda, Tomasa y las otras» dos de las películas premiadas

El jurado que integraron Albertina Carri, Osmar Núñez y Alejo García Pintos también premió a Sebastián Giovenale, en reconocimiento a su labor como director en «Papelito», y a Rita Pauls, por su actuación en «Vigilia en agosto». En tanto el jurado que evaluó cortometrajes, reconoció al film «Todo lo cercano se aleja» como el mejor cortometraje de ficción.

Finalizó la primera edición del Festival Internacional de Cine de Hurlingham, FESTIHUR 2020.

Los organizadores manifestaron su satisfacción por haber «conseguido varios de los principales objetivos que dieron origen al festival, tales como aportar visibilidad a películas independientes y estéticamente arriesgadas con acceso limitado a pantallas más masivas».

Remarcaron también que «la variedad y, sobre todo, la calidad en las propuestas se hicieron notar en los elogiosos comentarios de los espectadores.

El FESTIHUR se realizó de manera virtual, los días 6, 7 y 8 de este mes de noviembre.

El jurado que evaluó los largometrajes, conformado por tres figuras del «Séptimo Arte» como Albertina Carri, Osmar Núñez y Alejo García Pintos eligió como mejor película de ficción el film «Vigilia en agosto», que ya había recibido elogios en el festival de Málaga y en el BAFICI. Su director (también guionista) Luis María Mercado, expresó: «Hace muy bien recibir siempre este tipo de reconocimiento. Es un aliciente muy grande. Agradecer enormemente al jurado y a los organizadores del FESTIHUR, festival que estoy seguro que va a crecer y que se va a volver cada vez más grande con los años. Siempre es una bendición que haya espacios donde poder exhibir nuestras películas».

El jurado también reconoció con una mención especial a la protagonista de «Vigilia en Agosto» Rita Pauls, que señaló: «Quiero agradecer al jurado, Alejo, Albertina y Osmar, por la mención y por el premio a la película que hicimos. Me pone muy contenta y me encanta que haya formado parte de la primera edición del festival, en Hurlingham».

Como mejor largometraje documental, el premio se lo llevó «Sara, Neyda, Tomasa y las otras», y su realizadora, la colombiana Lizette Lemoine, compartió el premio «con todas esas mujeres que en los Montes de María me abrieron su corazón». Para Lemoine «hay documentales que son necesarios, y siento que este lo es. Ofrezco este premio a todas las otras mujeres que en otros lugares del mundo, y en la misma Colombia y en la misma Argentina, se baten y pelean por sus derechos, por empoderarse. Estoy muy feliz de que este documental haya podido ir a Hurlingham. Les agradezco mucho al jurado, los espectadores y a los organizadores del festival que me hayan seleccionado. Y gracias también a todos los participantes, que sin esa materia prima, que es el Cine, todos estos eventos no podrían existir».

La primera «Mención Especial del Jurado» fue para Sebastián Giovenale, en reconocimiento a su labor como director en «Papelito», quien además de agradecer al jurado, hizo extensivo el premio con el resto de su equipo y agradeció al festival «por dar oportunidad a ‘Papelito’ y a películas como la nuestra, que son de cine independiente, por tener pantalla para ser mostradas».

Con respecto a la Competencia de Cortometrajes que tuvo como Jurado a Mariana Bomba, Pablo Rádice y Santiago Reale, el premio al mejor corto de ficción fue para «Todo lo cercano se aleja», de Francisco Bouzas.

El premio al mejor cortometraje documental fue para «Ser feliz no vão», del brasileño Lucas H. Rossi dos Santos.

Hubo además tres menciones especiales del jurado para esta categoría, la primera fue para el corto «Distancias», de Pablo Aramayo; la segunda fue para otro colombiano, «El inframundo de Rogelio», del caleño Álvaro Muñoz Sánchez, y la tercera Mención Especial la recibió «El rastro», de Martín Emiliano Díaz.

Francisco Bouzas, realizador del film «Todo lo cercano se aleja» hizo una síntesis perfecta de la situación que atraviesa el cine en la actualidad y el valor que tiene un festival como el Hurlingham, por eso su primer agradecimiento fue para «todos los trabajadores, las trabajadoras y a todo el equipo en general del Festival de Cine de Hurlingham por este reconocimiento. Para nosotros es súper importante recibir un premio en un festival de este tipo. Un festival que busca descentralizar y hacer accesible este tipo de película donde quizás no es tan accesible. En ese sentido, además del reconocimiento, queremos agradecer haber sido programados y el hecho de que el propio festival se haya llevado adelante. Nos parecen muy valiosas esta clase de pantallas, y somos conscientes del esfuerzo que lleva adaptar un festival, que está pensado de realizarse de modo presencial, a realizarlo de forma online. Es por eso que no queremos dejar de hacer este agradecimiento, sobre todo en los momentos como los que estamos pasando, donde los cines están cerrados y el acceso a este tipo de película también se ve muy disminuido. Formar parte de un festival en su primera edición, como el de Hurlingham, es algo muy importante para nosotros, como así también este reconocimiento».

Respecto a lo que quedó pendiente y al futuro del FESTIHUR, los organizadores recordaron que «la intención es y será realizar el Festival de modo presencial en alguna sala de cine que tiene nuestra ciudad. Seguiremos trabajando para eso y para hacer de este festival un evento artístico abierto a otras disciplinas y a todo el público en general. De cara al futuro, nos proponemos crecer, incorporar shows musicales en la próxima edición, continuar con las charlas con los participantes, incrementar las clases magistrales con artistas de renombre, traer invitados y sumar más gente al equipo de organización».