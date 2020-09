Ya está en marcha la primera edición del Festival de Cine de Hurlingham

El «FESTIHUR» se realiza a través de Hurlingham Cine, que es una de las áreas de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Hurlingham.

El 6, 7 y 8 de noviembre se realizará la primera edición del Festival de Cine de Hurlingham “FESTHUR”.

Se abre de este modo un «nuevo espacio en el universo audiovisual con la intención de aportar visibilidad y sinergia entre los numerosos hacedores de nuestra ciudad, generando identidad, diversidad y futuro», así lo anuncian sus organizadores, quienes además plantean como objetivo «fomentar la cultura y la producción cinematográfica tanto en la ciudad de Hurlingham como en el resto del país».

La fecha de realización se fue corriendo por razones obvias vinculadas a la pandemia del coronavirus, pero no solo el Covid-19 conspiró en el normal desenvolvimiento del festival, el INCAA, (Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales), el organismo estatal que ahora preside Luis Puenzo y que suele otorgar un respaldo indispensable a este tipo de festivales, está virtualmente intervenido por la Justicia Federal que investiga denuncias por malversación de fondos, y paralizó la entrega de nuevos subsidios, no obstante y pese a estos severos contratiempos, la expectativa está puesta en que para los primeros días de noviembre el festival pueda hacer-se realidad.

Si las condiciones de la pandemia lo permite el FESTIHUR se realizará en el histórico Cosmopolita, ubicado en Güemes 1647. El Cosmopolita siempre fue cuna de distintos emprendimientos locales, entra otras cosas, funcionó allí desde 1934 hasta principios de los ‘60 el primer cine del pueblo, que administró durante mucho tiempo Antonio El Gordo Grillo. Hoy, esa misma sala de la histórica institución fundada en 1897, volvería a ser escenario de un acontecimiento vinculado al llamado «séptimo arte», nada menos que la sede del Primer Festival de Cine de Hurlingham, denominado FESTIHUR. Hoy el Cosmopolita está regenteado por la Dirección municipal de Cultura, cuyo responsable es Rafael Berecoechea.

El proyecto de la realización del FESTIHUR surge del afán de un grupo de cineastas locales por colaborar en la consolidación del costado cinematográfico de la Cultura en el municipio. El propósito es constituir el festival como un evento de asistencia tradicional para los vecinos y establecerlo como un punto de encuentro para toda la comunidad artística local. Tiene su origen a partir de la intención de los cineastas hurlinghenses Sebastián Rodríguez, Joel Cortina Suárez, Augusto Gian y Adrián H. Rocha por fundar un espacio que no sólo nuclee a artistas oriundos de la zona, sino también que genere proyectos culturales de índole cinematográfica en el municipio, tales como la realización de ciclos de cine independiente argentino, charlas con cineastas de renombre o talleres de formación audiovisual. El «FESTIHUR» se realiza a través de «Hurlingham Cine», área de la «Dirección de Cultura» a cargo de Sebastian Rodríguez.

El festival contará con cuatro competencias oficiales: Competencia de Largometrajes de Ficción, Competencia de Largometrajes Documental, Competencia de Cortometrajes de Ficción y la Competencia de Cortos Documentales. El equipo de programación del Festival expresó una gran satisfacción no solo por la cantidad de trabajos recibidos para esta primera edición sino también por el nivel de las diferentes producciones audiovisuales que se presentaron en la convocatoria.

LAS OBRAS SELECCIONADAS

La selección oficial de películas en competencia del Primer FESTIHUR ya fueron dadas a conocer:

Para la competencia largometrajes de ficción fueron seleccionadas «Vigilia en agosto» de Luis María Mercado (Argentina); «Ni héroe ni traidor» de Nicolás Savignone (Argentina); «Aleksi» de Bárbara Vekaric (Croacia); «En medio del laberinto» de Salomón Pérez (Perú).

En la categoría largometrajes documentales competirán «Encandilan luces» de Alejandro Gallo Bermúdez (Argentina); «Papelito» de Sebastian Giovanalle (Argentina); «Mañolino Guemma» de Antonio Rius (España) y «Sara, Neyda, Tomasa y las otras» de Lizette Limonite (Colombia/Francia)

Para la categoría cortos de ficción compiten: «El club» de Emiliano Martínez (Argentina); «Distancias» de Pablo Aramayo (Argentina); «Tiempo de cosecha» de Pilar Ruger Alonso (Argentina); «Todo lo cercano se aleja» de Francisco Bouzas (Argentina); «Camino al monte» de Santiago Fabrizio (Argentina); «Tahrib» de Gerard Vidal (España); «A la cara» de Javier Marco (España); «El último de los últimos» de Patrice Guillain (Francia); «El graffiti» de Aurelien Laplace (Francia); «El techo de cristal» de Francois Revouy (Francia); «Mezze Stagioni» de Riccardo Menicatti y Bruno Ugioli (Italia) y «Lo que no fue en tu año» de Hernan Velit (Perú).

Las seleccionadas en el rubro cortos documentales son «El color del jacaranda» de Corina López (Argentina); «El inframundo de Rogelio» de Álvaro Sánchez (Colombia); «El rastro» de Martín Díaz (Argentina); «Los planos» de Leandro Zerbatto (Argentina); «Ser feliz no vao» de Lucas Henrique Rossi dos Santos (Brasil) y «C.I.T.A» de Marcos Pretti, Lucas Molina y Tadeo Suárez (Argentina).

EL JURADO

Para la conformación del jurado a cargo de los largometrajes, fueron convocados los actores Osmar Nuñez y Alejo Garcia Pintos y la cineasta Albertina Carri, tres personalidades de destacada trayectoria en el cine, de enorme experiencia y capacidad, que además tienen una fuerte ligazón con Hurlingham, ya que los tres fueron vecinos de este distrito en distintas etapas de su vida.

Osmar Nuñez es un multipremiado actor y director teatral. Fue vecino de Hurlingham y su formación se inició en el Teatro Municipal de Morón. Actuó en películas como Relatos Salvajes, Juan y Eva, El nido vacío, Dos hermanos, El Custodio, Betibú y Pequeña Victoria, entre muchas otras.

Alejo García Pintos es actor, con muchos años viviendo en Hurlingham con larga trayectoria en teatro, televisión y cine, destacándose su debut protagónico en La Noche de los Lápices, también trabajó en los films Made in Argentina, Cenizas del paraíso, Campo de sangre, Los esclavos felices y No me mates.

Albertina Carri, es cineasta. Nació y vivió en Villa Tesei, con sus padres que fueron secuestrados por la dictadura en 1977, sobre ese hecho realizó la película Los Rubios en el 2003 estrenó Los Rubios, también fue guionista, productora y directora de largometrajes como No quiero volver a casa, Géminis y Cuatreros.

En tanto el jurado de la competencia de cortometrajes estará compuesto por el guionista y director Santiago Reale, realizador del premiado corto: «Aquel verano sin hogar»; la directora de fotografía y productora cinematográfica Mariana Bomba y el fotógrafo y director Pablo Radice, realizador del también galardonado corto «El fin de la eternidad».