AMIA 32 años: El valioso testimonio de quienes perdieron familiares en el atentado del 18J

A 32 años del atentado a la AMIA, 29 familiares de 25 víctimas fatales de la masacre terrorista del 18 de julio de 1994 brindaron sus testimonios para una nueva acción de recordación que la institución realizó para poner en valor la fuerza y la resiliencia, pero sin resignar el reclamo de justicia.

Cada video se comparte en las redes sociales de AMIA acompañados por una misma reflexión: “El dolor sigue teniendo nombre. Pero también tiene coraje. Porque hay ausencias que nunca dejan de doler, y vidas que eligen seguir adelante para honrar a quienes ya no están con memoria y reclamando justicia. A 32 años del atentado a la AMIA, sus historias nos recuerdan que la memoria vive en quienes eligen no rendirse.”

Para Leonora Castañeta, esposa de Rimar Salazar Mendoza, una de las 85 víctimas fatales del atentado, la fuerza para reconstruirse vino de sus hijos: “Me aferré a ellos porque es lo único que me quedaba, y por mis hijos también ahora estoy de pie”, sostuvo.

Para Sergio, hermano de “Kuky” Ginsberg, el dolor es imposible de explicar. “Se siente, pero nunca me paralicé. Porque si algo me enseñó el atentado, es que hay que seguir viviendo, luchando, pudiendo disfrutar de las pequeñas cosas, porque hoy estamos, mañana no sé. A partir del atentado, ese fue mi lema”, aseguró.

Por su parte, Omar, hijo de Naón Bernardo Mirochnik, describió el proceso de duelo como una aceptación gradual: “Al principio fue muy duro. Muy traumático. Inaceptable. Y después de un tiempo la intensidad va bajando. Uno va aceptando. No entendiendo; va aceptando que la realidad es la que te toca vivir y, año a año, vas superando de alguna forma.”

Ariela, hermana de Marta Treibman, describió cómo la vida continúa aun con la ausencia: “Simplemente, seguí para adelante. Fue muy difícil al principio y después se fue mechando con momentos más felices. Me enamoré, me casé, tuve mis hijos, y la vida sigue, pero de fondo está la tristeza, el dolor, extrañarla siempre.”

Marcelo Alguea, hermano de Silvana Alguea de Rodríguez, por su parte, encontró en la continuidad generacional un motivo para no bajar los brazos: “Cansa el remar permanentemente, pero cuando lo veo a mi hijo y pienso el día de mañana, me pregunto: ¿y vos qué hiciste? Y vuelven las fuerzas, y pensar que él o mis sobrinas son los que tienen que tomar la posta de algo que tendría que estar terminado hace muchos años recarga energías.”

María de los Ángeles, hija de Olegario Ramírez, recordó la ausencia de su padre como una marca que atravesó toda su vida: “La ausencia de él me provocó mucha necesidad. De tenerlo, de abrazarlo, de contarle mis cosas, porque él se fue antes de que yo me egrese de la primaria. Y no me vio egresada de primaria, de secundaria, ni tampoco recibiendo el título de mi carrera que pude estudiar. Aprendí todo lo que él me enseñó y lo puse en mi vida: la responsabilidad, el estudio, el trabajo. Soy lo que soy gracias a lo que él me enseñó.”

Marina Degtiar, psicóloga especializada en duelos, transformó la pérdida de su hermano Cristian, de 21 años, en una vocación para acompañar a otras personas atravesadas por pérdidas extremas. “Su muerte es un hueco en mi vida, y yo quisiera hoy, tantos años después, contar que me pude construir una vida que es hermosa (…), pero alrededor de ese hueco, todo lo que voy haciendo estaba inspirado en él, o en homenajearlo (…), con la necesidad también de reconstruirme desde ahí”, resumió.

Los videos, que se continúan publicando en las redes sociales de la entidad, fueron producidos por el departamento de Arte y Producción de AMIA y fueron grabados en el auditorio de la institución. Forman parte de las acciones que la entidad impulsa para mantener vigente el reclamo de justicia, promover el ejercicio de la memoria y rendir homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado terrorista.