El desplome textil profundiza la grieta industrial en la era Milei

La industria manufacturera argentina transita los primeros compases de 2026 con un ritmo desigual que ya se ha vuelto una constante desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. Mientras algunos sectores logran sostener el pulso o incluso dibujar una leve recuperación, otros continúan sumergidos en las aguas turbulentas de la recesión productiva. Entre estos últimos, el sector textil emerge una vez más como uno de los más castigados, con cifras que no hacen más que ensanchar la brecha con el resto del entramado fabril.

Según el más reciente relevamiento de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que sintetiza los principales termómetros del rubro —actividad, inversión, empleo, precios e intercambio comercial—, la producción textil se desplomó un 22,2% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta caída triplica con creces la del Índice de Producción Industrial general, que en ese período se contrajo apenas un 2,8%.

La tendencia se replica en el acumulado del primer cuatrimestre: mientras el conjunto fabril retrocedió un 2,4%, el indicador textil acumula una pérdida de volumen del 25,5%, una diferencia abismal que enciende todas las alarmas.

El panorama se vuelve aún más desolador al observar los eslabones vecinos de la cadena. En abril, la confección de prendas de vestir sufrió una merma interanual del 14,8%, en tanto que la fabricación de calzado y sus componentes cayó un 21%.

El balance entre enero y abril no ofrece tregua: ambos rubros se mantienen en terreno negativo, con retrocesos del 12,4% y el 24% respectivamente, confirmando que la crisis no distingue entre etapas del proceso productivo.

Los números del cuarto mes del año no hacen más que ratificar una tendencia que se ha consolidado desde el inicio de la gestión libertaria, alimentada por dos factores que los empresarios del sector describen como una combinación letal: la apertura irrestricta de las importaciones y el derrumbe del consumo interno producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Si bien en algunos nichos de la demanda se ha percibido un tibio repunte en los últimos meses, el rubro textil sigue sangrando. Los industriales insisten en sus reclamos —largamente postergados— por el ingreso descontrolado de mercadería extranjera y la rebaja de los impuestos internos, una de las promesas de campaña de Milei que hasta ahora no encontró eco en la realidad.

Derrumbe de la actividada

informe de FITA desglosa el desempeño de los subrubros y revela que el derrumbe responde al comportamiento de sus principales segmentos. En la comparación interanual, el segmento de hilados de algodón registró la mayor sangría, con un descenso del 35,4%. Sin embargo, en el acumulado del cuatrimestre, el título más preocupante lo ocupan los tejidos y el acabado de productos textiles, que acumulan una caída del 37,8%.

La preparación de fibras de uso textil tampoco escapa a la hemorragia: bajó un 14,2% en abril y un 27,8% en lo que va del año, mientras que otros productos textiles retrocedieron un 15,9% y un 14,9% en los mismos períodos.

Capacidad ociosa

La contracción de la actividad se refleja con crudeza en el uso de las plantas industriales. Durante abril, el sector textil operó con apenas un 42,4% de su capacidad instalada, una cifra que incluso resulta inferior en dos décimas a la ya deprimida de abril de 2025.

Este indicador evidencia que la crisis no es un fenómeno reciente, sino que lleva más de doce meses golpeando con fiereza a una industria que, incluso en el año anterior, ya atravesaba un escenario crítico. La pregunta que sobrevuela en el aire es si el fondo ya se ha tocado o si aún queda un trecho más por recorrer en este valle de sombras.

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