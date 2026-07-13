Califican de casi nula la transparencia fiscal en Hurlingham

Un informe de ASAP ubicó al municipio entre los peores de la provincia por falta de información presupuestaria y financiera accesible.

La gestión del intendente de Hurlingham, Damián Selci, quedó expuesta por un informe de transparencia fiscal que ubicó al municipio entre los peores calificados de la provincia de Buenos Aires en materia de publicación de información presupuestaria, ejecución del gasto y datos económico-financieros.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) fue retomado este 1° de julio por medios bonaerenses y colocó a Hurlingham dentro del grupo de “Nula Exposición de Datos”, la peor categoría del índice.

El dato golpea directamente sobre Selci porque no se trata de una evaluación política opositora, sino de un monitoreo técnico sobre la disponibilidad pública de información fiscal municipal. El índice mide si los vecinos pueden acceder a datos básicos como presupuesto vigente, situación económico-financiera, ejecución trimestral de recursos y gastos, deuda pública y clasificación funcional del gasto.

En el caso de Hurlingham, la calificación difundida fue de apenas 5 puntos sobre 100, lo que deja al distrito prácticamente en el fondo de la tabla provincial. Según el informe, ese nivel implica que la información publicada por la administración local es inexistente, insuficiente o se encuentra desactualizada para permitir un control ciudadano real.

La comparación agrava el cuadro político: mientras decenas de municipios bonaerenses alcanzaron el máximo puntaje por publicar sus cuentas en tiempo y forma, Hurlingham aparece en el lote de los distritos con menor exposición fiscal, pese a que administra recursos públicos, tasas municipales, contrataciones, salarios, obra pública y servicios urbanos.

La falta de transparencia presupuestaria impacta en áreas sensibles de la gestión local. Sin acceso claro a la ejecución del gasto, resulta difícil saber cuánto se recauda, cuánto se ejecuta, qué partidas se subejecutan, cuál es el stock de deuda municipal y qué prioridades presupuestarias define el Ejecutivo.

El informe de ASAP correspondiente al primer trimestre de 2026 evaluó a los 135 municipios bonaerenses y clasificó a los distritos según el grado de cumplimiento en la publicación de cuentas públicas. Hurlingham quedó dentro del escalón más bajo, junto con otros municipios con exposición nula o mínima.

El relevamiento quedó publicado por ASAP, con el municipio de Hurlingham incluido entre los distritos que deberán mejorar la publicación de sus datos fiscales si pretende salir de la categoría de menor transparencia.

//Agencia NA