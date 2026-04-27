Barracas Central se instaló en el Polideportivo y estalló la polémica

El intendente Damián Selci firmó un convenio que concede al club Barracas Central la administración exclusiva de siete canchas del polideportivo municipal, en un acuerdo cuestionado por varias razones, una de las principales es porque el acuerdo entre la gestión de Selci y el club del Chiqui Tapia se hizo prácticamente en secreto y recién cerca de 70 días después se remitió al Concejo Deliberante para su tratamiento. Mientras tanto Barracas Central en ese lapso, puso carteles con su escudo en el predio y comenzó algunas obras de infraestructura sin aprobación legislativa.

Según consigna la agencia Noticias Argentinas, el acuerdo se firmó el 13 de febrero de 2026 ante escribano público, con una duración de un año y posibilidad de prórroga por otro período igual. El canon anual asciende a 17 millones de pesos, cifra que dirigentes de la oposición consideran baja frente a valores de mercado para instalaciones similares.

En el 2017, durante la gestión de Juan Zabaleta como intendente, una parte del Polideportivo había sido utilizado por el club River Plate, tras un convenio de cooperación mutua para el uso y mejora de las canchas de futbol. Dicho convenio se realizó tras audiencias públicas y la aprobación del Concejo Deliberante. En el 2025 River decidió dar por finalizado el vínculo con el municipio al tener su propio predio en Niñez.

Las mejoras en infraestructura realizadas por River, facilitaron el arribo de la institución que preside Matías Tapia.

En tanto la concejal camporista Florencia Lampreabe, defendió la postura del gobierno local señalando que “En 2017 Zabaleta le había cedido a River ese sector del predio sin que el club pagara ningún alquiler. Ninguno. Nuestra gestión, en cambio, logró alquilar ese predio a cambio de un pago anticipado anual de más de $200 millones de pesos. Y los vamos a usar para mejorar la infraestructura de los clubes de barrio, del propio polideportivo y del estadio municipal”.

Sin embargo lo más cuestionado es que la comunidad se enteró con los carteles de Barracas colocados en el Polideportivo. Sobre ese punto los concejales libertarios Julio Ramón Medina y Alicia Elisei expresaron en un comunicado que “se pretende convocar a una audiencia pública cuando el convenio ya fue firmado el 13 de febrero de 2026, configurando un hecho consumado que desnaturaliza el espíritu de participación previsto en la normativa vigente” y afirmaron que “este tipo de decisiones, tomadas sin transparencia ni control, vulneran el rol del Concejo Deliberante y afectan el interés público”.

“No convalidamos que se entregue el patrimonio de los vecinos, mucho menos sin control, sin estudio y sin transparencia. Primero están los vecinos de Hurlingham” exclamaron los ediles.

En ese mismo sentido la dirigente Andrea Giorgini señaló: “Entregaron nuestro poli al club más sospechado de corrupción del fútbol (…) lo entregaron sin debate, sin participación, sin la debida audiencia pública que marca la ley. Meses después, lo llevan al Concejo Deliberante como si fuera un trámite más, buscando darle una legitimidad que no tuvo desde el principio” y concluyó: “No es la forma. No es serio. Y no representa a los vecinos de Hurlingham” .

Sobre este tema el sitio Primer Plano Online señaló que “lo curioso es que el nexo entre Barracas Central y el Municipio fue el concejal Gilberto Volpe, quien ingresó al deliberativo como parte de la lista de La Libertad Avanzaen septiembre del año pasado. Ya en aquel momento Primer Plano Online había dado cuenta de que era un hombre puesto por ‘Chiqui’ Tapia en esa boleta”.