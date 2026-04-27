Nora Biaggio: “Con Javier Milei aumentó el índice de muertes por causas evitables”

La dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados Nora Biaggio (vecina de Hurlingham y destacada referente de la izquierda), denunció el cierre del hospital de Hurlingham, el recorte en medicamentos y el desvío de fondos de la obra social de la tercera edad.

En declaraciones a la radio realpolitik.fm, Nora Biaggio denunció que la quita de cobertura en medicamentos y la parálisis prestacional están provocando un incremento en la mortalidad de adultos mayores por causas que podrían ser tratadas.

«Desde que gobierna Javier Milei aumentó el índice de muertes por causas evitables debido a la falta de acceso a los medicamentos. Al suprimir la gratuidad, los jubilados suspenden o alternan sus tratamientos porque no pueden costear la canasta mensual con sus haberes», alertó Biaggio. Además, señaló que la obra social se encuentra en una situación de «cesación de pagos» virtual con clínicas, hospitales y farmacias.

La histórica referente del Partido Obrero se refirió al anunciado cierre del Hospital de PAMI en Hurlingham. «Es un hospital con aparatología de excelencia donde se atendían 15 mil personas por mes de toda la zona. La gente entraba y salía con un diagnóstico rápido; ahora lo liquidan como parte del recorte de la ‘motosierra’, poniendo en riesgo miles de vidas», al tiempo que desmitificó el origen de los fondos de la obra social: «No es un servicio que nos regala el estado. El PAMI se financia con el aporte mensual de los jubilados y de los trabajadores en actividad. Es una entidad superavitaria en recaudación, pero está en rojo porque la plata se usa para contratos truchos, sobreprecios y beneficios a laboratorios amigos».

Biaggio opinó que «El PAMI debería estar dirigido por trabajadores y jubilados electos, pero lleva casi 50 años intervenido para que cada gobierno lo use como caja propia para sus finanzas o campañas», mientras tanto anticipó que seguirán las movilizaciones de los miércoles frente al Congreso Nacional y en las sedes de PAMI de todo el país. «Esta lucha sigue hasta resolver el problema. No hay otra solución que frenar el robo de estos fondos; mientras ellos hacen negocios con las ambulancias y los insumos, nosotros no tenemos zapatillas ni medicamentos. No vamos a permitir que sigan usando nuestros aportes para financiar su fiesta financiera», concluyó.