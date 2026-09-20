Buscan fortalecer por ley la actividad del trote

La iniciativa, impulsada por el pehuajense Avelino Zurro, fue aprobada con modificaciones por la cámara alta provincial, por lo que ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para su ratificación y sanción definitiva.

«A partir de un trabajo conjunto con el senador Diego Videla, propusimos un agregado al texto inicial para declarar como Hipódromos Oficiales del Trote a los predios de Pehuajó, Hurlingham, Navarro, Chivilcoy y Lincoln, siempre que cumplan con los requisitos de habilitación establecidos por la Autoridad de Aplicación», explicó Avelino Zurro.

«Es un nuevo paso para reconocer, regularizar y fortalecer una actividad que genera trabajo y reúne a miles de familias bonaerenses. Después de mucho esfuerzo y de un recorrido junto a toda la comunidad trotera, estamos muy cerca de que el Trote sea parte de la Ley del Turf», completó el legislador bonaerense.

De sancionarse definitivamente, la actividad del trote pasará a contar con un marco normativo equiparable al del resto de las disciplinas hípicas reconocidas en la provincia. Esto permitirá regular el registro de los caballos de la raza American Trotter, implementar controles de dopaje y ordenar el sistema de apuestas en los hipódromos de trote.