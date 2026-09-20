El Gobernador Kicillof quiere encabezar la “alternativa que termine con este modelo»

El gobernador bonaerense encabezó el cierre del Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, con miles de representantes de todo el país. Llamó a construir una nueva mayoría «desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad», y advirtió que no esperará sentado a que el malestar económico resuelva el problema político. «Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que termine con este modelo»

El gobernador Axel Kicillof encabezó este sábado el cierre del Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro, en el municipio de Avellaneda. «No podemos cometer el error de sentarnos a esperar y especular con que el malestar económico resuelva por sí solo el problema político: no cuenten conmigo para esperar sentado, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta», afirmó.

«Este plenario contó con más de 30 mil representantes de todo el país que se acercaron para participar, debatir y, sobre todo, para construir el futuro», sostuvo el Gobernador, y añadió: «Nos mueve la convicción de que no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina».

Kicillof remarcó además que «no hay país posible con un Gobierno nacional enfrentado con las provincias» y llamó a «reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio». «Federalismo es que ningún pedacito de la Argentina se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa», señaló.

Durante la jornada, representantes de diferentes provincias participaron de diez mesas de trabajo que abarcaron los ejes de Comunidad y Organización, Trabajo y Producción, Educación Pública, Mujeres y Diversidad, Cultura y Deportes, Obra Pública y Hábitat, Juventudes, Seguridad y Justicia, y Ciencia y Universidad.

“Despertar expectativas»

El Gobernador manifestó que «el único interés que nos debe guiar es el interés nacional» y que «la alternativa que tenemos que construir no puede estar basada ni en el odio ni en la nostalgia: tiene que ser capaz de volver a despertar expectativas». En ese sentido, sostuvo que «una nueva mayoría no va a surgir por arte de magia ni de una negociación secreta entre dirigentes: será desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad».

Invitación colectiva

Por último, Kicillof concluyó: «No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente: lo tenemos que hacer entre todos». Y agregó: «Pienso en un futuro con más democracia real, con más producción y trabajo, con más justicia social y soberanía. Pienso en un futuro digno, en paz: ese es nuestro compromiso y nos pusimos en movimiento para construirlo».

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