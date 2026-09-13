Menos nacimientos en Argentina: derechos conquistados, pantallas y una oportunidad histórica

Por Micaela Sampietro /

Transformación demográfica: el número

Argentina pasó de un promedio de 4 hijos por mujer en 1940 a 1,4 en la actualidad. En la Ciudad de Buenos Aires, esa cifra llega a 0,9 — por debajo del nivel de reemplazo poblacional, que se ubica en 2,1. Desde 2014, los nacimientos cayeron de forma sostenida, con una proyección de reducción del 31,4% en la matrícula de nivel primario para el período 2014-2022, según el Observatorio Argentinos por la Educación. En términos absolutos, el número anual de nacimientos se redujo en alrededor de 400.000 entre el inicio y el final del período analizado (2014-2024), según los científicos sociales Rafael Rofman y Carola Della Paolera, autores de La Revolución Demográfica.

El fenómeno no es exclusivamente argentino. América Latina es la región del mundo que experimentó la mayor caída de fecundidad entre 1950 y 2024, con una reducción del 68,4% según la CEPAL. En 29 países de la región, la tasa ya se encuentra por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1 hijos por mujer), es decir, el umbral a partir del cual una población puede mantener su tamaño de una generación a la siguiente sin depender de la inmigración.

Cada vez que este dato aparece en la agenda pública, las interpretaciones se polarizan. Desde sectores conservadores, el diagnóstico es catastrofista: despoblación, colapso del sistema productivo, extinción. Desde las voces vinculadas a los derechos humanos y los feminismos, la respuesta suele ser defensiva: se señalan las conquistas en materia de autonomía reproductiva y se citan las limitaciones económicas como causa principal.

Esta nota propone recorrer dos lecturas que el fenómeno habilita: la caída como resultado de décadas de políticas de derechos reproductivos y empoderamiento femenino, y una variable que empieza a aparecer con fuerza en la literatura especializada: el aislamiento digital y la crisis del emparejamiento.

Antes de avanzar, vale aclarar una distinción técnica que usaremos a lo largo de esta nota. La tasa de fecundidad mide el promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva. La tasa de natalidad, en cambio, mide la cantidad de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un período determinado, sin importar el sexo ni la edad de la población. Usaremos fecundidad cuando hablemos del indicador técnico y natalidad cuando nos refiramos al fenómeno en términos más amplios, que es también como lo usan la mayoría de las fuentes que citamos.

Las causas estructurales del descenso

Una de las lecturas más extendidas asocia la caída de la natalidad a las sucesivas crisis económicas que atravesó Argentina. Sin embargo, los datos no parecen sostener esta hipótesis. Durante la hiperinflación o la crisis de 2001, la natalidad no registró variaciones significativas. Y los países con fecundidad más baja del mundo — como Corea del Sur, con una tasa de 0,7 — son también algunos de los más ricos y con mayores oportunidades para su población.

Para Rofman y Della Paolera, la caída responde a tendencias estructurales de las sociedades modernas: el aumento de los niveles educativos, la postergación de la maternidad, los cambios en los modelos familiares y la urbanización acelerada. No se trata de un fenómeno coyuntural sino de una transformación de largo plazo.

Derechos reproductivos y empoderamiento femenino

Vale la pena resaltar un dato entre los muchos que respecta a la caída general de la natalidad: el embarazo adolescente se redujo un 70% en los últimos 10 años. Eso equivale a 80.000 nacimientos menos por año de madres jóvenes, lo que se traduce directamente en mejores trayectorias educativas y laborales para esas mujeres. Detrás de ese número hay política pública concreta. La implementación de la Educación Sexual Integral y, de manera determinante, la distribución masiva de implantes subdermales anticonceptivos desde 2014 fueron factores clave para reducir los embarazos no intencionales. No es casualidad: es el resultado acumulado de décadas de lucha por la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.

La perspectiva de género es indispensable para leer este fenómeno. Como señala el informe Estado de la Población Mundial 2025 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la caída de la fecundidad no responde a un rechazo a la maternidad sino, en muchos casos, al ejercicio de una autonomía que antes no existía. Las mujeres tienen hoy más herramientas para decidir cuándo, con quién y si quieren tener hijos.

En nuestro informe Caída de la fecundidad y Sistema Educativo en la Argentina actual, elaborado por el Observatorio de Bienestar y Tercera Edad de Fundación Metropolitana, relevamos algunas de las barreras que afronta hoy en Argentina quienes desean tener hijos y no encuentran las condiciones para hacerlo: las mujeres reducen su participación laboral un 10% tras el primer hijo y un 20% tras el segundo. Las licencias parentales para padres siguen siendo insuficientes y desiguales. El acceso a espacios de cuidado infantil de calidad es limitado.

El desafío para el Estado no es revertir la caída de la tasa de fecundidad sino garantizar que quienes sí desean formar una familia encuentren las condiciones para hacerlo sin renunciar a su desarrollo profesional, sin cargar solas con el peso de los cuidados, sin que la precariedad económica sea el factor determinante.

El aislamiento digital como nuevo factor

Hay una variable que el debate sobre la natalidad en Argentina apenas está incorporando: el impacto del aislamiento digital en el emparejamiento y la vida sexual.

La periodista María Florencia Alcaraz, en un artículo publicado en Volcánicas, plantea la pregunta de forma directa: ¿cómo vamos a tener bebés si no nos encontramos más allá de las pantallas? Un estudio del Instituto de Estudios de Familia (IFS) de Estados Unidos, basado en la Encuesta Social General 2024, muestra que en 1990 el 55% de los adultos de entre 18 y 64 años tenía relaciones sexuales semanalmente. En 2024, esa cifra cayó al 37%. El punto de inflexión, según los investigadores, coincide con la masificación de los teléfonos inteligentes a partir de 2010.

Entre 2010 y 2019, el tiempo que los adultos jóvenes pasaban con amigos se redujo casi un 50%, de 12,8 horas semanales a 6,5. En 2024, esa cifra bajó a 5,1 horas. Menos socialización presencial significa menos oportunidades de emparejamiento, y menos emparejamiento significa menos encuentros y, eventualmente, menos hijos. Los investigadores del IFS denominan a los teléfonos inteligentes y las plataformas de entretenimiento «opiáceos electrónicos» que no solo deprimen las relaciones de pareja sino que también debilitan las ya establecidas.

A esto se suma la «gamificación» de los vínculos. Un estudio de la Universidad de Breslavia, que consultó a más de 6.600 personas de 50 países, entre ellos Argentina, encontró que quienes formaron pareja a través de aplicaciones de citas reportan, en un 20% de los casos, menor satisfacción en la relación. La sobreabundancia de opciones, la toma de decisiones centrada en la apariencia y la cultura del swipe dificultan la formación de vínculos profundos y duraderos.

Leer la caída de la natalidad sólo como una conquista de autonomía o solo como un problema económico deja afuera la dimensión de quienes sí quieren formar una familia pero se les vuelve cada vez más difícil.

El impacto en el sistema educativo

La caída de la natalidad ya tiene efectos concretos y medibles en el sistema educativo argentino. Desde 2014, la matrícula en el nivel inicial y primario registra descensos sostenidos. En 2020, la sala de 3 años tuvo una caída récord del 14,7% interanual. En 2022 y 2023, las caídas fueron del 6,5% y 6,9% respectivamente. Jurisdicciones como CABA, provincia de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego registraron caídas por encima del promedio nacional.

El resultado visible es infraestructura infrautilizada, sobredotación de personal en escuelas con menos alumnos y un modelo de financiamiento que vincula los recursos a la cantidad de estudiantes, lo que genera desequilibrios presupuestarios crecientes. En zonas rurales, provincias como Buenos Aires tienen decenas de escuelas unidocentes con menos de 10 alumnos.

Pero Rofman y Della Paolera insisten en que este escenario no debería leerse como una crisis sino como una oportunidad. Menos alumnos por aula puede traducirse en mejor calidad educativa, atención más personalizada y posibilidad de implementar escuelas de tiempo completo. Nuestro informe propone 3 caminos concretos: reducir la cantidad de alumnos por sección manteniendo los docentes, liberar docentes para tareas de tutoría y acompañamiento pedagógico, o invertir el tiempo disponible en formación continua del cuerpo docente. Ninguna de estas opciones requiere cerrar escuelas.

Una oportunidad

Argentina transita hoy la última etapa de su bono demográfico, el período con mayor proporción de población en edad de trabajar de su historia, que finalizará hacia 2040. Cuando ese momento llegue, el envejecimiento poblacional profundizará la presión sobre los sistemas de jubilaciones, salud y educación. Quedan aproximadamente quince años para prepararse: para adaptar el sistema educativo a una matrícula en descenso, para construir infraestructura de cuidados y para invertir en el capital humano de una población que vivirá más años.

El desafío nunca puede ser imponer una determinada cantidad de nacimientos. Sino, construir las condiciones para que quienes deseen tener hijos puedan hacerlo sin renunciar a otros aspectos fundamentales de su vida, y para que el sistema educativo y de cuidados se adapte a una realidad demográfica que ya cambió y seguirá cambiando. El Estado puede focalizarse en todas estas personas que por una combinación de condiciones materiales, aislamiento y desencuentro, no pueden concretar ese deseo de formar familia.

//FUNDACIÓN METROPOLITANA