Cataratas de críticas y burlas al vocero presidencial, el hurlinguense Adrián Ravier

Adrián Osvaldo Ravier, es hace poco más de un mes el Vocero Presidencial, en reemplazo del vilipendiado Manuel Adorni. Ravier es economista, fue diputado nacional por La Pampa, pero su crianza fue en Hurlingham, donde estaba radicada su familia paterna.

En muy poco tiempo su figura como vocero se fue deteriorando. Comenzó con una imagen distinta a la de su antecesor y varios subrayaron su tono más aplomado, más serio, lejos de la ironía y la burla que eran herramientas habituales de Adorni. Su primera imagen fue la de un vocero educado, lo que no es poco decir en este gobierno.

Sin embargo, a medida que pasaron los días, en cada una de sus exposiciones se multiplicaron los tropiezos, los errores y graves desaciertos.

El periodista Hugo Asch, que brilló en las redacciones de las revistas Siete Días, Gente, en los diarios Clarín, Perfil, entre otros muchos otros medios de aquí y del exterior, se explayó sobre Adrián Ravier, al que caracterizó como un “virtuoso del error”, en un artículo publicado en sus redes que aquí transcribimos:

‘EL EXTRAÑO CASO DEL VOCERO PELOTUDO’

“Una persona es estúpida si causa

daño a otras personas o grupo de

personas sin obtener provecho

personal alguno o, incluso peor,

perjudicándose a sí misma”

Carlo María Cipolla (1922-2000), economista e historiador italiano; de su ensayo ‘Las leyes fundamentales de la estupidez humana’ escrito en 1976 y publicado en ‘Allegro ma non troppo’ (1988)

Mientras Manuel Adorni pasaba en puntitas de pie del modesto asadito en el patio del fondo a una vida de nuevo rico a lo bestia, hacía su trabajo.

Era un funcionario gris y desangelado que trataba con desdén a la prensa, mentía sin que se le moviera un músculo del rostro, improvisaba, se hacía el cachero desde el atril.

Parecía medio nabo, sí. Pero eso no le impedía ser eficiente en lo suyo: desinformaba, provocaba a la oposición, disparaba polémicas, distraía.

Sabía fingir. Era un actor aceptable y hablaba de corrido. Cobró muy bien esas modestas habilidades.

Adrián Osvaldo Ravier, nacido en Buenos Aires cuatro meses después que Passarella levantara la Copa del Mundo en 1978, vocero presidencial desde el jueves 2 de mayo pasado, tiene otro estilo.

No genera tanto odio reprimido, es más opaco, menos histriónico.

El nuevo vocero provoca asombro. Estupor. Una curiosa sensación de vergüenza ajena. Hasta piedad.

Su torpeza no tiene matices.

Es un pelotudo sólido, de manual.

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“CON MACRI EL DÓLAR SE FUE A $ 6.000 DE HOY. PERO NADIE CREE QUE ESO PUEDA PASAR… AHORA: QUE EN UNOS MESES LLEGUE A 1.700, 1.800, ESO SÍ PUEDE SER”

Después de una sucesión interminable de metidas de pata desde el atril y escribiendo en su cuenta personal, Ravier pensó que por fin podría sentirse cómodo y más suelto charlando sobre economía con sus amigos del programa ‘La Misa’ del canal ultraderechista ‘Carajo’.

Hablar tranqui de lo suyo, bah.

Fue peor.

Se puso a especular con el precio del dólar, los vaivenes de la economía, las devaluaciones y la cotización del tipo de cambio dentro de unos meses.

Glup.

Se puso a hacer malabares con granadas.

–Miren lo que le pasó al macrismo: ellos estaban con un dólar de 15 pesos y se fueron a 60. Lo cuadruplicaron. Hoy significaría pasar de 1.500 a 6.000. Y si nos vamos al 2002 cuando el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería pasar de 1.500 a 4.500. Pero nadie ve ese escenario, para nada… –intentó tranquilizar el vocero mientras algunas miradas buscaban refugio en los rincones oscuros del estudio.

Entonces, lo dijo:

–Ahora, que el tipo de cambio llegue a 1.800, a $1.700, dentro de unos meses, es una posibilidad. La estabilidad cambiaria está muy clara, yo no me preocupo por ese lado…

‘La soltó como una lágrima’, diría Víctor Hugo.

El vocero del presidente Milei había anunciado alegremente una devaluación del 20% para dentro de poquito.

Una pavada.

Ya a la noche, después del programa, hacían cola para pegarle.

“ES MUY MALO, ¿COMO VA A DECIR ESO DEL DÓLAR? ¡LO VAN A RAJAR! LE DEBEN HABER DICHO: ‘¡SOS UN PELOTUDO!’, EXPLOTÓ MASLATÓN

Que un economista cualquiera –Melconian, Maslatón, De Pablo, Álvarez Agis– especule sobre la política cambiaria y el precio que puede tener el dólar antes de fin de año o el año que viene no es grave, más allá de la polémica.

Si lo dice el vocero del presidente sí es grave. Muy.

Antonio Laje, desde el ‘fuego amigo’, comenzó el despellejamiento de Ravier bien temprano, en su programa.

–¡Pero cómo vas a decir que el dólar va a subir a 1.800! Es completamente disparatado. ¡Le está diciendo a la gente que vaya a comprar dólares! Sos el vocero, vos tenés que medir lo que decís…

Carlos Maslatón fue menos amable todavía. Y escribió en su cuenta de ‘X’:

“No sabía que era tan salamín con queso, Ravier. ¡Es una irresponsabilidad técnica total que un vocero se ponga a timbear números del tipo de cambio en un streaming!”

Más tarde, tomó aire y se despachó con furia en cuanto reportaje le propusieron:

–Es muy malo Ravier, peor que Adorni. Lo van a rajar. Milei o Caputo ya le deben haber dicho: ¡Sos un pelotudo! El tipo está incentivando una corrida. Si vos ponés un techo o una proyección de $1.800 en un mercado que viene con tensión, destruís el ‘carry trade’ en un segundo. La gente no es boba. Si el propio Gobierno te dice que va a devaluar, todos salen a cubrirse ya mismo. Y cuando rompés esa barrera por el pánico que vos mismo generaste, el mercado no se frena. No vas a un dólar a 1.800, vas directo a 3.800 porque desatás una fuerza incontrolable.

Ravier logró una curiosa unanimidad que en los últimos tiempos solo había logrado Messi.

Todos, oficialismo y oposición, coinciden en decir que efectivamente es un pelotudo.

¿Qué sucedió?

* VIERNES NEGRO. Tremenda jornada alcista el viernes, un día después de lo que dijo Ravier. Salvo el ‘mercado blue’ (volúmenes pequeños que pueden ‘manejarse’) todos los demás dólares subieron su cotización.

* SUBE EL RIESGO. El ‘Riesgo País’ que venía bajando en busca del piso de los 400 tuvo una suba abrupta hasta los 445 puntos.

* SE VAN A AL DÓLAR. Los operadores del mercado, inquietos, empezaron a desarmar sus posiciones en el ‘carry trade’. “Si van a devaluar un 20% hay que irse al dólar ya”, razonan.

* TOTO ENFURECIDO. Luis Caputo se quería morir con todas estas noticias que son como un tsunami para su programa económico ‘colgado de un pincel’ y sin salvadores a la vista.

* TOTO ‘ASESINO’. Pero antes, lo quiere ‘matar’ a Ravier.

“EL CANCILLER KIRCHNER PRESENTÓ UNA QUEJA FORMAL… AH, NO, NO. ESTÁ MAL ÉSTO. ES LA RESPUESTA A OTRA PREGUNTA. YA TE DIGO, EEEHH…”

Los 22 días de Ravier han sido como el viejo ‘cine catástrofe’ de los años ’70 con dantescos naufragios, incendios, terremotos, tiburones y volcanes en actividad.

Tono monocorde, leve zezeo, tacto de jabalí hambriento. Así, sin prisa pero sin pausa, el estilo Ravier para meter la pata fue ‘in crescendo’.

Un rush impresionante.

* AUMENTO DE TARIFAS

“Si sube el precio del gas, la gente tratará de no usarlo tanto, y si hace frío adentro de la casa, bueno, tendrá que abrigarse”.

* MORISODAD RECORD

“A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos”

* MESSI Y EL FIN DE MES

“En el gobierno no coincidimos con lo que dijo Messi sobre que la gente no llega a fin de mes”.

* LA BANDERA, EL MUNDIAL Y LAS MALVINAS

“Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”

Para finalizar, su obra maestra. Un gag que haría la envidia de Maxwell Smart.

En la sala de prensa le preguntaron sobre la actividad de un buque inglés en aguas argentinas.

Ravier comenzó a leer.

“El lunes de la semana pasada, por instrucción del canciller Kirchner, se presentó una nota formal de protesta en la Embajada del Reino Unido, ehmm…” comenzó, y veinte segundos después, se detuvo en seco.

Una mueca le endureció el gesto mientras revisaba los papeles. Su travieso inconsciente lo obligó a decir ‘canciller Kirchner’ en lugar de ‘canciller Quirno’. Increíble.

Pero eso no fue lo peor.

“Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta…”, se enredó fatalmente mientras buscaba al papel correcto.

Porque el vocero Ravier lee.

Tiene todo lo que debe decir sobre las actividades del Manicomio de Javier Milei ya tipeado, para qué lo lea con su tono de voz en clave clonazepam.

Pero no le sale.

Ni una le sale.

Ay.

Este muchacho sí que está vivo de milagro.