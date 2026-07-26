Interna peronista: la pulseada entre Kicillof y los Kirchner se profundiza de cara a 2027

La tensión en el peronismo bonaerense escaló en las últimas semanas a un nivel de confrontación abierta. El conflicto central gira en torno a la conducción del espacio de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con el gobernador Axel Kicillof consolidando su propio armado nacional y el kirchnerismo, liderado por Máximo Kirchner, reclamando que su madre, Cristina Fernández de Kirchner, sea la candidata del PJ, pese a su condena e inhabilitación judicial. En tanto el gobernador guarda silencio y no entra en el juego de declaraciones con el que La Cámpora le provoca.

Por Jorge Déboli*

La interna se reavivó con un encendido discurso de Máximo Kirchner en Carmen de Areco, donde pidió que Cristina Fernández sea la candidata presidencial del espacio. «Queremos que Cristina sea nuestra candidata», afirmó el diputado, en un mensaje interpretado como una respuesta directa a las aspiraciones presidenciales de Kicillof. La Cámpora busca así mantener a la exmandataria como figura central del peronismo y frenar el avance del gobernador bonaerense, quien intenta construir una estructura propia con proyección nacional.

La estrategia del silencio de Kicillof

Ante la ofensiva kirchnerista, el gobernador adoptó una estrategia de silencio. Según confiaron fuentes cercanas, Kicillof bajó una orden clara a su tropa: no responder a los ataques. «No pretendo ganar una discusión, pretendo ganar las elecciones», es la frase que repite para justificar esta postura. Mientras tanto, el sector del gobernador avanza con el armado del «Movimiento Derecho al Futuro», una herramienta política para proyectarse más allá de la provincia de Buenos Aires, con especial atención en distritos como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.

Una tregua forzada y las tensiones latentes

Aunque en los hechos Kicillof logró desplazar a Máximo Kirchner de la presidencia del PJ bonaerense, el acuerdo de «unidad» alcanzado fue una tregua forzada y el conflicto de fondo no se resolvió. El kirchnerismo se reservó espacios clave, como la presidencia del Congreso del PJ, y dejó claro que no aceptará sin resistencia el liderazgo nacional del gobernador. La última vez que ambos dirigentes mantuvieron una conversación de fondo fue durante el armado de listas en 2025; en este 2026, el vínculo es prácticamente inexistente.

Preocupación en el interior del país

La disputa interna genera fuerte malestar en el peronismo del interior. Gobernadores y dirigentes de otras provincias advierten que el «peronismo caníbal» bonaerense está destruyendo la posibilidad de construir una alternativa sólida de cara a 2027. «No somos una opción», confesó la mano derecha de un gobernador peronista. El temor es que las fricciones entre Kicillof y los Kirchner terminen favoreciendo la reelección de Javier Milei.

¿Internas o unidad forzada?

En este escenario, algunos sectores del PJ, encabezados por referentes del denominado PJ Federal, reclaman que el espacio dirima sus diferencias en una competencia interna de ideas y programas, que podría incluir una PASO. Sin embargo, la falta de una figura de consenso y la profundidad del enfrentamiento hace que la unidad parezca cada vez más lejana. El dilema se plantea con crudeza: someter la conducción a una interna o arriesgarse a que el desgaste del conflicto beneficie al oficialismo.

(*) Periodista; Lic. En Cs. Políticas.

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