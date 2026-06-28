Designaron como Director Provincial de Hospitales al ex secretario de Salud de Hurlingham, Nicolás Coliquieo

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dispuso el desplazamiento de Juan Sebastián Riera al frente de la Dirección Provincial de Hospitales. En su reemplazo asumió Nicolás Javier Omar Coliqueo

En medio de un contexto crítico para la salud pública y crecientes cuestionamientos por la situación de diversos nosocomios bonaerenses, (puntualmente dos graves episodios ocurridos en la región noroeste de la provincia), el ministro de Salud bonaerense, el camporista Nicolás Kreplak, dispuso el desplazamiento de Juan Sebastián Riera al frente de la Dirección Provincial de Hospitales y lo reemplazó por Nicolás Javier Omar Coliqueo, médico generalista que ocupara el cargo de Secretario de Salud de Hurlingham en dos oportunidades.

Según da cuenta Semanario de Junín, el pasado 8 de junio en el HIGA de esa ciudad del noroeste bonaerense, la enfermera Natalia Bellome, de 44 años, falleció tras descompensarse mientras cumplía sus tareas, sin haber recibido atención médica oportuna y días después en el Hospital Julio de Vedia de 9 de Julio, una madre y su hija recién nacida perdieron la vida en circunstancias que ya son investigadas por la justicia. Ambos casos generaron reclamos de familiares, gremios, fuerzas políticas opositoras y vecinos, que exigen respuestas ante lo que consideran fallas graves en el sistema.

Ante estos episodios, el Ministerio de Salud provincial puso en marcha una auditoría externa en el HIGA Junín para determinar las circunstancias del fallecimiento de la enfermera. También se sumó al nosocomio la licenciada Pilar Tuculet, titular de la Dirección contra la Violencia en el Ámbito de la Salud, quien mantuvo reuniones con la comunidad hospitalaria y se comprometió a elevar sus conclusiones. La causa judicial, por su parte, quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, tras la presentación del abogado Juan José Itoiz.

COLIQUEO

El nuevo director del área provincial es Nicolás Javier Omar Coliqueo que fue secretario de Salud Pública en la Municipalidad de Hurlingham cuando Selci fue intendente interino reemplazando a Juanchi Zabaleta en 2022 y luego volvió a ser designado en el mismo cargo entre diciembre de 2023 y mediados de 2024 cuando Coliqueo renunció junto a su equipo y fue reemplazado por el que fuera director del Consejo de Administración del Hospital Garrahan Oscar Trotta, quien también renunció en diciembre de 2025, quedando el área de salud comunal a cargo de Yanina Miragaya.

/Redacción HD +INFOGEI.