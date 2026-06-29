A 20 años de la inauguración del microestadio municipal

Por Rody Rodriguez.

El día que Luis Acuña fue anfitrión de Evo Morales, Cristina y Néstor Kirchner

A Néstor Kirchner le daba mucha satisfacción inaugurar grandes gimnasios, eran ocasiones que ya había disfrutado en sus tiempos de intendente de Río Gallegos y dos veces gobernador de Santa Cruz. Como presidente de la Nación alentaba a gobernadores y a intendentes a que construyeran lo que algunos llamaban «microestadios».

Con esa idea Kirchner llamó al intendente Luis Acuña, y junto al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, se reunieron el 28 de abril de 2005 en la Casa Rosada y le comunicaron que el gobierno nacional financiaría una obra que se planificó realizar en el predio lindero a la Municipalidad, donde la gestión comunal había acondicionado un parque con juegos, al denominado Centro Recreativo.

Poco más de un año después, el 29 de junio de 2006 se inauguró el mentado «microestadio», pero no fue un acto más.

20 AÑOS DE UNA CUMBRE LATINOAMERICANA

Hurlingham fue sede de un encuentro de alto nivel internacional. La inauguración del microestadio contó con la presencia del presidente de la Nación Néstor Kirchner y la del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma.

Una gran multitud -los organizadores calcularon superior a las 50 mil personas- se movilizaron hasta el predio de la Av. Pedro Díaz. Algunos miles pudieron acercarse al escenario, otros se quedaron en las inmediaciones, en las calles laterales, hubo una notable movilización de la colectividad boliviana, -muchos con sus trajes típicos- la mayoría prevenientes de distintos puntos del conurbano y no porque Hurlingham fuera la «Bolivia Argentina» como se le ocurrió caracterizar a la periodista Mónica Gutiérrez.

«Qué emoción, no voy a olvidarlo» dijo Evo cuando pudo comprobar y sentir el fervor y el respaldo de la concurrencia a quien fue el primer indígena en llegar a la cima del poder en Bolivia.

AMPLIO ARCO KIRCHNERISTA

Hubo también una muy nutrida movilización de organizaciones sociales, que formaban la transversalidad que Kirchner estaba armando con los grupos liderados por Luis D’Elia, Emilio Pérsico, Jorge «Huevo» Ceballos y Eduardo de Petris. También dieron el presente miembros del gabinete provincial y nacional como el mencionado De Vido, Aníbal Fernández, Mario Néstor Oporto, Florencio Randazzo, León Arslanián, y personajes del amplio arco kirchnerista como Jorge «Locomotora» Castro, Alberto Samid, Hebe de Bonafini, Sergio Schocklender, Piero, entre otros; más el elenco estable de la política conurbanera, como Hugo Curto, Mario Ishii, Alberto Daniel Descalzo, Juan Horacio Zabaleta, Alberto Balestrini, Raúl Othacehe y Julio Pereira.

Naturalmente una de las figuras centrales del acto fue la Senadora Nacional y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner.

Además de inaugurar el «microestadio», los dos mandatarios suscribieron convenios de provisión de gas, que algunos medios bautizaron como «el acuerdo de Hurlingham».

Fue el acto político y la movilización más importante en la historia de Hurlingham.