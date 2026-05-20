«El Enyagado» la novela póstuma de Héctor J. Gómez

Héctor Jacinto Gómez, escritor, productor, conductor televisivo, nacido y criado en Villa Tesei, falleció en febrero de 2015, un año después la editorial neuquina Santa rescata su última obra «El enyagado».

En esta novela póstuma, Gómez confirma que el terror nada tiene que ver con lo sobrenatural, sino con la oscuridad intrínseca en la naturaleza humana.

La historia habla de Isidro, que para curar la tartamudez de su hermano Amílcar, invoca al Enyagado, una entidad fantasmagórica que concede deseos a un precio incierto, aunque siempre alto. A partir de ese momento, las tragedias se sucederán, como si la historia reciente de nuestro país se mezclara con la maldición por recurrir a quien no se debía.

Horror, ternura, violencia, deseo: la prosa de Héctor Jacinto Gómez consigue amalgamarlo todo, persigue a sus personajes, lo los suelta ni nos permite soltarlos, construye una trama compleja, pero atrapante. Su capacidad para diseccionar conductas, para construir un fantástico original y auténtico hace que esta novela aterrorice no por lo sobrenatural, sino por la oscuridad yacente en la misma naturaleza humana.

Entre 1966 y 1978, la historia avanza como una herida abierta: familia, dictadura, secretos y un monstruo que quita más de lo que da.

El hurlinguense Héctor Jacinto Gómez fue un destacado gestor cultural. Publicó tres novelas, un libro de cuentos y conducía por el Canal de la Ciudad, el programa «El Quijote no se mancha» en el que entrevistaba a escritores y editores.

«El Enyagado» de Héctor Jacinto Gómez.

233 páginas.

Editorial SANTA (2026)