Las 62 Organizaciones normalizaron la seccional Morón-Ituzaingó-Hurlingham y un dirigente de Comercio quedó al frente

Designaron como secretario General al dirigente mercantil Joaquín Santucho. El acto contó con la participación de más de 30 sindicatos y referentes del movimiento obrero regional.

Las 62 Organizaciones Peronistas concretaron este viernes la normalización de la seccional Morón-Ituzaingó-Hurlingham, en un acto realizado en el salón Le Parc de Morón, que reunió a dirigentes y militantes sindicales de toda la región oeste.

La nueva conducción quedó encabezada por Joaquín Santucho, delegado del gremio de Comercio, quien asumió como secretario General de la seccional con el respaldo de más de 30 organizaciones gremiales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

La jornada contó con la presencia del secretario General de la Confederación General de las 62 Organizaciones, José Ibarra, y del anfitrión del encuentro, el titular del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA), Julio Rubén Ledesma, quienes encabezaron la ceremonia de asunción de autoridades.

Desde la organización destacaron que la normalización “se integra a un proceso sostenido de organización y fortalecimiento sindical” y remarcaron que “la reconstrucción del protagonismo peronista sigue firme, sostenida por la militancia y el compromiso del movimiento obrero”.

Un dirigente mercantil al frente de la regional

Para el SEOCA y los empleados de comercio de la zona oeste, la designación de Santucho representa un hecho de relevancia política y sindical, ya que un trabajador mercantil pasará a conducir una estructura histórica del sindicalismo peronista en la región.

Según señalaron desde la organización, Santucho tendrá la responsabilidad de “articular las luchas sindicales con la identidad doctrinaria del peronismo y conducir esta nueva etapa de organización y representación en la región”.

Durante el acto, Ledesma brindó un discurso ante dirigentes y militantes sindicales de más de 50 gremios que colmaron el salón ubicado en Morón.

“Me pongo de pie porque, todos los sindicatos presentes, hemos sido capaces de generar este momento que va a ser, sin ninguna duda, un hecho histórico para la República Argentina y fundamentalmente para el Movimiento Obrero Organizado”, expresó el titular del SEOCA al dar la bienvenida a los presentes.

Más de 30 gremios participaron de la normalización

La nueva seccional quedó conformada por una amplia representación sindical de distintos sectores productivos y de servicios. Entre los dirigentes presentes además de Ibarra (Federación Nacional de Conductores de Taxis) y Ledesma (SEOCA/Comercio), estuvieron Guillermo Mangone (STIGAS), Ángel García (UPSRA/Seguridad), , Rubén Grimaldi (UTERA), Adolfo Villafañe (Chacinados), Julio Estévez (UPSAFIP), Julio Schiantarelli (SUPEH), Fabián García (SOECRA/Cementerios), Fabián Hermoso (Químicos y Petroquímicos), Jorge Mancini (AGOEC), Ricardo Serafini (Jerárquicos del Gas), Gonzalo Salum (Judiciales), Cacho García (Estaciones de Servicio), Roberto Villalba (Madera), Juan C. Murgo (Caucho), Walter Vázquez (ANSES), Marcelo Dávila (Guincheros) y Mariana Berbeglia (Feriantes), entre otros.

También participaron referentes de distintas regionales de Las 62 Organizaciones, entre ellos Marcelo Ibarra (Juventud 62), Camilo Gómez (62 Zona Norte/Vareadores), Claudio Toledo (62 Avellaneda-Lanús), Jorge Fernández (Regional Tuyú), Marcela Ludueña (62 Lomas de Zamora) y Julio Carrizo (62 Almirante Brown).

La actividad cerró con una de las históricas consignas del peronismo sindical: “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”.

Fuente: DATA GREMIAL