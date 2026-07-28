De Hurlingham a Bangkok: la vida de Claudio Gutiérrez, el embajador argentino que conecta dos mundos

Con más de tres décadas en el Servicio Exterior, el diplomático repasa los desafíos comerciales en el Sudeste Asiático, la influencia del futbol argentino en Tailandia y los recuerdos imborrables de su infancia repartiendo pastas en el barrio.

La vida de un diplomático de carrera suele estar marcada por el cambio constante y la adaptabilidad. Claudio Gutiérrez, actual Embajador de la Argentina en el Reino de Tailandia, es el vivo ejemplo de ello. Con más de 30 años de trayectoria en el Servicio Exterior Argentino, ha ocupado cargos en destinos tan diversos como Ecuador, Nicaragua, Colombia, China, Vietnam y Brasil. Sin embargo, a pesar de haber recorrido el planeta, sus raíces siguen firmes en un solo lugar: Hurlingham.

En una charla en el programa “¿Cómo sigue esto?” por Radio UNAHUR, Gutiérrez repasó cómo es representar al país a diez horas de diferencia, los mitos de la carne argentina en Asia y esos recuerdos de la infancia que lo acompañan a donde sea que vaya.

EL DESAFÍO DE ABRIR MERCADOS EN EL SUDESTE ASIÁTICO

Tras su paso por Shanghái y Vietnam, Tailandia representa el tercer destino de Gutiérrez en la región de Asia y el Sudeste Asiático. Para el diplomático, la prioridad en esta parte del mundo es clara: el comercio y las inversiones.

«En Vietnam pusimos mucho énfasis en abrir el mercado de carnes, frutas, hortalizas e incluso de la pesca», explica Gutiérrez. Curiosamente, destaca un dato poco conocido: «Somos importadores y también exportadores de camarón rojo de profundidad. Es muy buscado acá en Asia para el sushi y la gastronomía sofisticada; a veces exportamos más dólares en eso que en carne».

Respecto a Tailandia, el embajador señala que el trabajo actual está enfocado en la transición energética y el futuro de los recursos argentinos. «Estamos instando a que empresas fuertes de energías renovables de aquí inviertan en Argentina. También trabajamos en la promoción de industrias creativas y del conocimiento», afirma, al tiempo que mira con optimismo el mediano plazo: «Estamos pensando a futuro para cuando Argentina pueda exportar gas licuado comprimido (GLC) desde Vaca Muerta. Hay buenas perspectivas».

MARADONA, MESSI Y EL MONOPOLIO DE LA CARNE AUSTRALIANA

Al ser consultado sobre qué conocen los tailandeses de nuestra cultura, Gutiérrez aporta una mirada realista y desmitifica la idea de que Argentina es el ombligo del mundo. «A nivel popular, se conoce poco. Nosotros vivimos mirándonos el ombligo, pero la realidad en estas zonas de Asia es que tienen más tradición de vinos franceses o italianos, y Chile empezó mucho antes su fenómeno exportador».

Con la carne vacuna ocurre algo similar. «El 90% de la carne que se consume en Asia es de Australia, seguida por Estados Unidos y Nueva Zelanda. La carne argentina la valoran mucho en restaurantes especializados y hoteles; las parrillas y el asado argentino sí tienen una identificación clara, pero hay que trabajarlo», advierte.

Sin embargo, hay llaves que abren todas las puertas: Diego Armando Maradona y, fundamentalmente, Lionel Messi. «La palabra Messi es absolutamente una embajada para nosotros. Muchos han prestado atención a la Argentina gracias a él». Además, el polo y el tango juegan un rol crucial. En la ciudad de Pattaya, la embajada organiza anualmente la «Copa Embajada Argentina» de polo, un deporte que genera divisas y una fuerte vinculación con sectores de alto poder adquisitivo que viajan regularmente al Abierto de Palermo.

Por su parte, el mate genera una enorme curiosidad gracias a los futbolistas. «Tenemos un puesto de mate en cada evento que hacemos. A nivel masivo, el té en saquitos les cae un poco mejor porque la costumbre de compartir la bombilla es algo muy nuestro y difícil de entender afuera, pero ver a Messi y a jugadores extranjeros adoptando el hábito llama muchísimo la atención».

HURLINGHAM: LA MARCA DE LA INFANCIA

A pesar de vivir rodeado de los lujos de las embajadas y de la imponente fisonomía de Bangkok —una ciudad que describe como «absolutamente impresionante ediliciamente»—, Gutiérrez no olvida el potrero. El embajador cursó la primaria en la vieja Escuela N° 10 y la secundaria en la Escuela Esteban Echeverría.

«Hurlingham es mi vida», confiesa con emoción. «Empecé a trabajar muy chico, a los 13 años, repartiendo los fines de semana en la fábrica de pastas ‘La Nueva Estrella’. Después fui caddy en el Hurlingham Club, y ahí empecé a ver polo. Tuve la oportunidad de ver la histórica final de 1974 entre Santa Ana y Coronel Suárez».

Los recuerdos de su juventud siguen intactos: «Viajé años en el San Martín y en el Urquiza. Jugábamos al fútbol a la vuelta del Colegio 10, en un terreno del ferrocarril que era un potrero total. Teníamos un invicto de dos años en esa cancha; nadie nos podía ganar».

Hoy, la tecnología le permite estar cerca de los suyos a pesar de la distancia. Fanático de Racing, Gutiérrez cuenta entre risas un tierno detalle: «Siempre sigo conectado. Desde acá, con el teléfono, le mando helados de Rino a mi mamá que vive allá. Aunque tengo otros lugares de pertenencia en el mundo, Hurlingham es, sin duda, la marca de mi infancia».

📌 Perfil de Claudio Ricardo Gutiérrez