El ministerio de Transporte entregó en Hurlingham 200 nuevos Pases Libres Multimodales

El ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci y el intendente Damián Selci, encabezaron una nueva jornada de inclusión para personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante. Con esta entrega, ya son 2.200 los Pases Libres Multimodales otorgados en Hurlingham durante este año.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, acompañado por el intendente Selci, encabezó una nueva jornada de entrega de Pases Libres Multimodales (PLM). Fueron otorgados 200, alcanzando la cifra de 2.200 credenciales en lo que va de 2026.

A través de un comunicado el Ministerio de Transporte señaló que «los Pases Libres Multimodales permiten que personas con discapacidad, trasplantadas y aquellas que se encuentran en lista de espera para un trasplante puedan utilizar el transporte público de manera gratuita, facilitando sus traslados para acceder a la salud, la educación, el trabajo y otras actividades de la vida cotidiana».

Al respecto el titular de la cartera de Transporte expresó: “Esta es una de las actividades que más demuestra que la política es necesaria. Venimos a garantizar un derecho por ley, que les permite a todas las familias ir al médico, estudiar y desarrollarse sin ningún tipo de impedimento”.

En el marco de una política pública provincial destinada a garantizar derechos y promover la inclusión, el Ministro destacó la importancia del trabajo articulado entre la Provincia y los municipios, y marcó las diferencias con las políticas del Gobierno nacional.

Martín Marinucci, dirigente del peronismo moronense también agregó: “Hurlingham me vio crecer. La vida me dio la posibilidad de nacer y crecer cerquita de acá, siempre es una alegría venir”.

Acompañado por la ex Legisladora y referente del Frente Renovador en Hurlingham, María Azucena Ehcosor de Acuña, Marinucci remarcó: “Más de 2200 vecinos de Hurlingham ya tienen el pase para poder viajar, y esto tiene que ver con una contratacara de una moneda que nos diferencia desde la Provincia con el Gobierno nacional”, y añadió: “El transporte, el sistema de salud y el educativo tienen que ser un derecho garantizado por el Estado. Tenemos la vocación, la convicción y la obligación de garantizar este derecho”.

Por su parte, el intendente Damián Selci valoró la gestión del gobernador Axel Kicillof, destacando el acompañamiento del Gobierno provincial y la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

“Es una gestión comprometida con uno de los sectores más castigados de esta época, cuando el Gobierno nacional sigue dando vueltas con las políticas de discapacidad, ha reprimido y desfinanciado. Esto es un acto de derechos, alivio y tranquilidad para las familias”, dijo Selci.