Hace 75 años abría sus puertas el Instituto Mariano Moreno

El colegio creado por María Antonia Vidaechea en 1950 y que comenzó a funcionar el 2 de abril de 1951, es uno de los establecimientos educativos más representativo de Hurlingham.

«Con gran fervor hoy le canto a mi escuela,

llama votiva, esencia del saber,

lucha del bien contra el mal y la ignorancia,

aquí comienza mi vida a florecer».

Así comenzaba la marcha del Instituto Mariano Moreno, creada por Delia de Muchico, con un lenguaje acorde a esos años de mediados del siglo XX, que fue el tiempo en el que nació esa escuela que es una de las de mayor arraigo en Hurlingham.

Este 2 de abril se cumplen 75 años de la puesta en marcha del Instituto Mariano Moreno, fue el día en el que abrió sus puertas en una casa ubicada en Isabel La Católica 711. Eran 13 alumnos los que iniciaron ese ciclo lectivo en una escuela pensada y armada desde hacía un año por la docente María Antonia Vidaechea de Santamaría.

«Instituto Mariano Moreno,

en tus aulas paso mi niñez,

te prometo llevar siempre en alto,

tu doctrina de amor, cultura y fe»

En una época en la Hurlingham no tenía escuelas secundarias públicas, el Moreno fue el primer colegio privado que no era inglés, ni anglo argentino ni tampoco tenía la intención de parecerse a una escuela de formación inglesa.

El colegio fue creciendo, hasta completar en 1955 los siete grados de la escuela primaria.

En 1957 se trasladó al recordado chalet de Centenera 874 y finalmente llegó la mudanza a la ubicación actual en Pedro de Mendoza 662.

El Instituto Mariano Moreno fue sede de la primera comisión pro Universidad Nacional de Hurlingham que tuvo como integrantes a dos representantes del colegio: Enrique Omar López y Rosa Lixon.

En la actualidad el Moreno ofrece los tres niveles educativos, inicial, primaria y secundaria, y en este último nivel cuenta con una matrícula de 950 alumnos.

«Cuando la vida me aleje de tus patios,

y mi camino yo deba recorrer,

esta canción que hoy estremece mi alma,