El 30 de noviembre y el 1° de diciembre, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) organizarán uno de los principales encuentros de vinculación universitaria de la región. La agenda estará centrada en las nuevas fronteras del conocimiento, la innovación científica y tecnológica y el rol de las universidades públicas en el desarrollo de América Latina.

En un escenario internacional marcado por profundas transformaciones científicas, tecnológicas, económicas y sociales, Argentina será sede de la 90.ª Sesión del Consejo de Rectoras y Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), una de las principales redes de cooperación entre universidades públicas de América Latina.

El encuentro reunirá a cerca de 50 rectores, rectoras y autoridades universitarias de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile y Bolivia, con el objetivo de fortalecer la integración regional y construir una agenda común frente a los desafíos de la educación superior, la ciencia y el desarrollo.

UNA AGENDA ESTRATÉGICA PARA AMÉRICA LATINA

La primera jornada se desarrollará el lunes 30 de noviembre en la Universidad Nacional de Hurlingham y la segunda, el martes 1° de diciembre, en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.

La programación incluirá los seminarios internacionales “La universidad pública sudamericana ante las nuevas fronteras del conocimiento” y “Salud, producción y territorio: desafíos contemporáneos para América Latina”.

Además, se compartirán experiencias de investigación, innovación y formación en áreas estratégicas como biotecnología, tecnologías cuánticas, simulación clínica, enseñanza, producción y desarrollo territorial.

Las actividades estarán encabezadas por los rectores de las universidades anfitrionas, Jaime Perczyk (UNAHUR) y Jerónimo Enrique Ainchil (UNSAdA), junto al presidente de AUGM y rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto; y la vicepresidenta de la asociación y rectora de la Universidad Federal do Rio Grande de Brasil, Suzane da Rocha Vieira Gonçalves.

ARGENTINA, PROTAGONISTA DE LA INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA REGIONAL

La realización de este encuentro en la Argentina adquiere especial relevancia en un contexto en el que las universidades públicas enfrentan el desafío de ampliar las oportunidades de formación, garantizar la calidad académica, fortalecer sus capacidades científicas y consolidar su contribución al desarrollo económico y social de la región.

Con 35 años de trayectoria, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo constituye un espacio estratégico de integración regional que promueve la cooperación académica, científica y tecnológica, la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores y el desarrollo de proyectos conjuntos entre universidades públicas latinoamericanas.

La organización compartida entre la UNAHUR y la UNSAdA posiciona a ambas instituciones como protagonistas de esta agenda internacional y reafirma el compromiso de las universidades nacionales con una educación superior pública de calidad, capaz de producir conocimiento, impulsar la innovación y ofrecer respuestas a los grandes desafíos de nuestro tiempo.

El encuentro será una oportunidad para fortalecer una visión compartida sobre el futuro de América Latina, en la que la educación, la ciencia y el conocimiento constituyan pilares estratégicos de su desarrollo.