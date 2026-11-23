El contrabando, la subfacturación y la venta ilegal se convirtieron en una amenaza estructural para el comercio formal argentino. La mercadería que ingresa al país sin cumplir las normas aduaneras e impositivas alimenta circuitos de comercialización informal, perjudica a las empresas que pagan impuestos y pone en riesgo el empleo registrado. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) llevó esta preocupación a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, donde expuso las consecuencias económicas de un fenómeno que, según la entidad, dejó de ser marginal y requiere una respuesta coordinada del Estado.

Según el informe “Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina”, elaborado en octubre de 2026 por MAP Latam con aportes de la CAC, Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el ranking de comercio ilícito sectorial de TRACIT y el puesto 16 entre 193 naciones en el índice de criminalidad asociada a bienes gravados de GI-TOC.

Durante su presentación ante los legisladores, la CAC alertó sobre la naturalización del ingreso irregular de mercadería y la facilidad con la que pueden encontrarse ofertas vinculadas al contrabando en internet. «Se ha naturalizado una situación de total alevosía: hoy el ingreso ilegal de mercadería ocurre a la vista de todos, sin que se lo perciba como un delito», advirtió uno de los directores de la entidad. «Cuando un producto entra de contrabando, arrastra toda una cadena de ilegalidad hacia abajo: nace sin factura y queda toda la vida en negro, sin pagar ningún impuesto y fomentando el empleo no registrado», sostuvo.

La dimensión económica del problema es considerable. De acuerdo con el informe de MAP Latam publicado por El Economista, el contrabando y la subfacturación provocarían pérdidas fiscales por US$ 2.855 millones durante 2026, equivalentes aproximadamente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). La investigación también estima que estas prácticas impiden la generación de 11.300 empleos formales en siete sectores económicos donde fue posible cuantificar su impacto.

Venta ilegal callejera

Durante octubre de 2026 se identificaron 95 puestos de venta ilegal en las áreas relevadas de la Ciudad de Buenos Aires, una disminución del 9,5% respecto de septiembre y del 28,6% frente al mismo mes del año anterior. Las principales concentraciones se registraron en la estación Once de Septiembre, con 38 puestos, y Constitución, con 31. Por rubros, alimentos y bebidas representaron el 71,7% de la venta ilegal callejera relevada, seguidos por artesanías, con el 19,2%, y artículos domésticos, con el 4%.

Otro de los principales focos de preocupación de la CAC es la comercialización de mercadería irregular a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros canales digitales informales. La entidad advierte que, a diferencia de los puestos instalados en la vía pública, estas operaciones pueden resultar más difíciles de detectar y fiscalizar, especialmente cuando los productos carecen de documentación respaldatoria y trazabilidad.

Acuerdos con plataformas digitales

En este contexto, destacó como un avance los acuerdos impulsados recientemente por el Gobierno nacional junto con cámaras empresariales y plataformas digitales para facilitar el intercambio de información y detectar ofertas de productos ingresados irregularmente al país.

Ante los diputados, la CAC planteó la necesidad de abordar el comercio ilícito como un problema económico estructural y no únicamente como una cuestión de fiscalización de vendedores informales. Para la entidad, combatir el contrabando y la subfacturación es indispensable para proteger a las empresas que cumplen la ley, preservar los ingresos tributarios y promover condiciones que favorezcan la inversión y el empleo registrado.

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