La desocupación se consolidó como el principal problema del país para la opinión pública argentina, según el último relevamiento de Atlas Intel/Bloomberg que se conoció este finde de semana. El desempleo alcanzó el 50,2% de las menciones entre los encuestados, un salto de 6,2 puntos respecto de septiembre y la primera vez en 2026 que desplaza a la corrupción del primer puesto. La consultora, que recogió los datos entre el 5 y el 11 de noviembre, ubicó a la corrupción en el segundo lugar con el 40,2%, una caída de 10,1 puntos respecto del mes anterior. El tercer y cuarto puesto los ocupan la situación económica (34,5%) y los altos precios e inflación (32,4%), que también registraron subas significativas.

El dato coincide con los indicadores oficiales que reflejan un mercado laboral en crisis. El INDEC informó que el desempleo se ubicó en el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, una suba respecto del 7,8% del trimestre previo y del 7,6% del mismo período de 2025.

A su vez, el sector privado acumula 15 meses consecutivos de caída de puestos de trabajo formales, según advirtió el abogado Luis Campos, referente del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en base a datos del SIPA. Solo en agosto se perdieron 7.600 asalariados registrados, y contra agosto de 2023 la pérdida asciende a 309.882 puestos.

El drama del desempleo también fue abordado por el Papa León XIV durante su visita al país. En el encuentro con «el mundo del trabajo» que encabezó el lunes en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Sumo Pontífice planteó que la desocupación es «un auténtico drama en la vida de quien lo padece» y aludió a «quienes buscan trabajo», poniendo el foco en la dimensión humana de una problemática que afecta a miles de familias argentinas. La mención papal coincidió con la semana en que el desempleo se convirtió en la principal preocupación de la sociedad, según el informe de Atlas Intel.

El deterioro de la situación laboral impactó de lleno en la imagen del Gobierno nacional. La aprobación del presidente Javier Milei cayó del 38,5% al 36,2%, mientras que el rechazo subió más de tres puntos y llegó al 60,6%. La evaluación del Gobierno también retrocedió: quienes la consideran buena o excelente bajaron al 28,9% (4,4 puntos menos que en septiembre), y quienes la califican de mala o muy mala ascendieron al 55,7%. En el ranking de imagen positiva, Milei ocupa el quinto lugar, debajo de Cristina Kirchner (41%), Axel Kicillof (39%), Myriam Bregman (39%) y Patricia Bullrich (37%), todos con diferencial negativo.

El escenario que describen las encuestas y los datos oficiales configura una crisis que excede lo económico y se instala en la vida cotidiana de los argentinos. La caída del empleo formal, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre sobre el futuro laboral se combinaron para desplazar a la corrupción como la principal preocupación de la opinión pública, mientras la imagen presidencial se resquebraja y las expectativas de recuperación se diluyen.

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