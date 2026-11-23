El gobernador Axel Kicillof anunció este lunes junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, una inversión de $3.800 millones para impulsar 108 proyectos científicos y tecnológicos que fortalecerán el desarrollo productivo y social bonaerense. Fue en el marco de la 5° convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) y la 1° del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), con la presencia del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.

Durante el encuentro en el Salón Dorado, Kicillof afirmó: «En estos tiempos difíciles, fortalecer estas políticas es una definición estratégica: estamos involucrando a mil investigadores, 30 universidades, más de 50 pymes, municipios y agencias del Estado provincial para promover el crecimiento». «Aunque el Gobierno nacional no lo comprenda, hay que decirlo con absoluta claridad: sin un Estado presente que invierta, no hay ciencia, no hay innovación y no hay desarrollo soberano posible», agregó.

Según se explicó, a través del CFI se financiarán 76 proyectos correspondientes al FITBA, destinados a pymes y cooperativas locales; municipios bonaerenses; organismos provinciales; y centros de servicios tecnológicos universitarios. Creada en 2021, esta herramienta se consolida como la principal política de desarrollo de nuevos productos tecnológicos y de innovación en la provincia.

En tanto, la 1° edición del FONICS acompañará 32 proyectos de investigación en ciencias sociales y humanas que resuelvan problemáticas del sector productivo, fortalezcan la gestión pública y promuevan el desarrollo territorial bonaerense. Entre ambos fondos se involucrarán más de mil científicos y científicas.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli, entre otros.

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