Mollo y Gil Solá grabaron en Hurlingham una versión de un clásico del Cuchi Leguizamón

En un emotivo encuentro. Ricardo Mollo y Federico Gil Solá volvieron a tocar juntos. Lo hicieron en el estudio de grabación de Federico, “Aloé”, sobre la Av. Jauretche, que fue la histórica sala de ensayo de Divididos.

“Hace unos días, después de casi 32 años, me vino a visitar Ricardo a lo que era nuestra sala de ensayo con Divididos, donde se gestaron Acariciando lo áspero y La era de la boludez. Hoy es Aloe, mi estudio de grabación en Hurlingham. Muy emocionante todo”, escribió Federico Gil Solá al comentar el encuentro con Ricardo Mollo. La referencia a los casi 32 años remite a la etapa que compartieron en la banda, no a la última vez que se vieron: en marzo de 2024, el baterista había subido al escenario de Obras Sanitarias para tocar dos canciones con sus antiguos compañeros.

Mollo llegó hasta Aloe y allí registraron una versión de “Si llega a ser tucumana”, la zamba con música de Gustavo “Cuchi” Leguizamón y letra de Miguel Ángel Pérez. El video se publicó el 21 de octubre en el canal de YouTube de Gil Solá.

Aquel regreso tuvo una carga emotiva especial. Mollo lo recibió con un abrazo y la frase “Los hermanos sean unidos”, mientras Catriel Ciavarella, el actual baterista de Divididos, dejó su lugar detrás de los parches para presenciar el momento desde el público. Fue el primer encuentro público de esa dimensión después de largos años de distanciamiento. Gil Solá había integrado el trío entre 1990 y 1995, período en el que grabó dos de sus discos fundamentales.

La elección de la zamba agrega otra dimensión al reencuentro. “Si llega a ser tucumana” forma parte del cancionero popular argentino y condensa el lenguaje inconfundible de Leguizamón, capaz de renovar la tradición folklórica mediante una armonía sofisticada sin perder su raíz. La canción fue interpretada por artistas de distintas generaciones, entre ellos Mercedes Sosa.

El cruce también dialoga con la historia de Divididos, una banda que desde sus primeros años hizo del encuentro entre rock y folklore una marca propia. Su versión de “El arriero”, de Atahualpa Yupanqui, es uno de los ejemplos más conocidos de esa búsqueda.

Para el registro en Aloe participaron también Marcelo Chelo Páez, Laura Ros, Gustavo Bustos, Matías Puntillo, Alan García, César Delgado, Rodrigo Gesualdo y Gabriel Martínez, a quienes Gil Solá agradeció expresamente.

//Fuente: Tiempo Argentino.