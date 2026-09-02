Morón tiene la segunda sala con mayor asistencia de la Red de Espacios INCAA

Por segundo año consecutivo, el Espacio INCAA Morón se ubicó detrás del reconocido Cine Gaumont en el Índice de Presencia de público para cine nacional e iberoamericano.

El Espacio INCAA Morón, que funciona en el Teatro Municipal Gregorio Laferrere (Brown y San Martín), se posicionó como la segunda sala de la Red de Espacios INCAA con mayor porcentaje de asistencia de público. En 2024 se cortaron más de 7100 entradas, mientras que en 2025 la cifra superó las 6500. Durante ambos años, la sala registró casi el 50% de asistencia sobre el total de las funciones y se ubicó segunda en el Índice de Presencia, solo por detrás del histórico Cine Gaumont.

Durante las vacaciones de invierno, el Espacio INCAA Morón también se consolidó como uno de los principales atractivos culturales para vecinos y vecinas. En las dos semanas del receso se cortaron más de 1000 entradas, lo que representó un promedio de casi el 70% de ocupación de la sala.

El Espacio INCAA Morón integra una red conformada por 60 salas distribuidas en 19 provincias. Cuenta con más de 10 años de funcionamiento y ofrece acceso gratuito a una programación que incluye estrenos nacionales, clásicos del cine argentino y ciclos temáticos con títulos internacionales multipremiados.

Las funciones se realizan los miércoles, jueves y viernes. La sala tiene capacidad para 133 personas y cuenta con al menos cuatro funciones semanales.

La programación del Espacio INCAA Morón se actualiza mensualmente en la página web ellaferrere.com.ar. Las entradas pueden reservarse a través de la página oficial del Municipio, en la sección “Turnos y reservas”. También pueden retirarse de manera presencial en la boletería del teatro desde una hora antes del comienzo de cada función.