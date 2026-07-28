Designaron a Ana Juan al frente del Juzgado Federal de Hurlingham

Ana María Cristina Juan estará al frente de una nueva sede judicial, creada en 2015, es el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

El gobierno nacional designó a Ana Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham a través del Decreto 589/2026, publicado el pasado 15 de julio en el Boletín Oficial. Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que espera para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte.

Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, Ana Juan es doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada en la Cámara Federal de Comodoro Py,

Su postulación obtuvo el primer lugar en el orden de mérito elaborado por Consejo de la Magistratura.

En un artículo publicado en el diario La Nación, el periodista Federico González del Solar, describe que “pese a ser especialista en materia penal, no es su vuelo teórico el que despierta elogios en los tribunales, sino su personalidad y oficio”, según el cronista “voces judiciales de ayer y de hoy le asignan un estilo directo y eficaz». ‘Es una judicial de toda la vida’; ‘lo tiene merecido hace tiempo’; ‘se lo ganó’, dice que opinan de ella en Comodoro Py.

Su nombre completo es Ana María Cristina Juan, tiene dos hijos y es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que lleva desde el año pasado la causa por la criptomoneda $LIBRA, que compromete severamente a Karina Milei y a su hermano, el presidente Javier Milei.

En una exposición ante la Comisión de acuerdos del Senado en abril pasado Ana Juan destacó lo “difícil” que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección y afirmó: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.

Su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, aunque en mayo de 2023 Fernández lo volvió a enviar. En diciembre de ese mismo año Javier Milei retiró el pliego y volvió a comparecer ante la Comisión de Acuerdos del Senado en abril de 2026.

Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan, el nuevo juzgado está en “una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales”.