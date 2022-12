“Acordamos que haya sesiones una vez por mes y no se cumplió” dijo el concejal macrista Juan Manuel Lorenzo

Ya finalizando 2022, los concejales de Hurlingham no pudieron cumplir con el objetivo de realizar, al menos, una sesión mensual.

Durante el año se llevaron a cabo solo 6 sesiones ordinarias.

Hace más de dos meses el Concejo Deliberante de Hurlingham no se reúne y el presidente del bloque de Juntos, Juan Manuel Lorenzo, lo atribuye a los conflictos internos del Frente de Todos.

“Nosotros vamos a estar en el Concejo Deliberante cuando haya una discusión que afecte a los vecinos de Hurlingham. Las discusiones de Poder se las dejamos al oficialismo”, dijo Lorenzo.

En declaraciones a Urbana BA, el concejal del macrismo explicó por qué no dieron quórum en la sesión en la que los concejales alineados con La Cámpora buscaban restituir como presidente del cuerpo a Damián Selci. “Por reglamento como concejales tenemos pautado que una vez al mes tiene que haber sesiones ordinarias, tienen que pasar por comisiones los temas a tratar y la realidad es que desde que Selci dejó de ser intendente y volvió Zabaleta nosotros no hemos podido sesionar como corresponde”, expresó Lorenzo y agregó: “Lo que nos pareció a nosotros es que llamar a una extraordinaria cuando hace dos meses que no se sesiona de manera responsable en el Concejo Deliberante es seguir dándole lugar a las peleas de las política”.

Cuando dejó su rol de intendente interino Damián Selci debía volver a ocupar una banca en el Concejo Deliberante, eso no ocurrió de inmediato y ya van dos meses en los que no hay sesiones. Lorenzo contó que “al dejar La Cámpora el Ejecutivo, esperamos qué definición política tomaba el ex intendente interino. Al no tener una definición, no volvía a su rol de concejal y en medio de ese lío nosotros los vecinos de Hurlingham seguimos siendo rehenes de esas disputas políticas”.

El jefe de la bancada opositora afirmó: “Esto nos ha pasado varias veces desde que La Cámpora está en el Concejo Deliberante. Por eso es que esté año, parte de las condiciones que tuvimos que manejar en el momento que votamos al presidente del Concejo fue que quede reglamentado que haya sesiones una vez por mes y eso no se cumplió”.