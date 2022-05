Acto en Hurlingham de Juan Zabaleta: “No le vamos a fallar al pueblo pero hay que dejar de lado discusiones que no le importan a nadie”

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación e intendente de Hurlingham en uso de licencia, conmemoró el sábado 7 de mayo los 103 años del natalicio de Eva Duarte de Perón.

El acto se realizó en la sede de la Seccional Lynch que el gremio ferroviario tiene en Rubén Darío, con un gran protagonismo de dirigentes mujeres del peronismo hurlinguense que recibieron

Durante su discurso, Zabaleta, luego de agradecer especialmente la presencia de las dirigentes que lo acompañaban, trazó un panorama de la situación actual del país y opinó sobre la conducta que debería asumir el Frente de Todos: “Lo que no tenemos que hacer es esconder abajo de la alfombra lo que está pasando. Somos parte de un frente político, que entendió después del 2015 y llegando al 2019 que había que defender a los trabajadores, a los que menos tienen que había que unirse para sacar la patria adelante, para poner la Argentina de pie y eso lo logramos. Lo logramos después de muchas macanas que hacemos los dirigentes, de personalizar discusiones, peleas que poco tienen que ver con lo que pasa alrededor nuestro” señaló y agregó: “Hay que sintonizar un poquito más con lo que pasa alrededor nuestro, poner un poco el oído, escuchar a nuestra gente y mirar qué es lo que le está pasando, porque si bien vemos una Argentina que a pasitos mejora, eso todavía no derrama como se dice comúnmente”.

Para Juanchi Zabaleta “hay indicadores que son buenos, pero que no alcanzan y nosotros entendemos que no alcanzan y tenemos que lograr que nuestro Frente Político, que tiene diferencias, que tiene matices, discuta con un poquito más de compromiso con nuestro pueblo” .

Sobre las especulaciones electorales Zabaleta aseguró que a él no le preguntan en ningún lado sobre esos temas: “Estamos más cerca de la elección que pasó que de la que viene, y nadie pregunta por las elecciones próximas, ni por las candidaturas. No están preguntando si vamos a poder parar la inflación, si vamos a lograr que los precios bajen, si vamos a mejorar el poder adquisitivo, es decir si la plata va a alcanzar, si el jubilado va estar mejor, si la obra social de los jubilados va a poder estar mejor, y tenemos que estar todos juntos, todos juntos los que fuimos depositarios de la esperanza de la gente”.

El ministro de Desarrollo Social sostuvo que “cuando hay tanto debate interno no logramos contar lo que está pasando” y afirmó que “este es un buen gobierno, es un gobierno que trabaja todos los días, es un gobierno que resuelve problemas todos los días” pero consideró imprescindible minimizar los conflictos internos dentro del frente gobernante: “no sirve enojarnos entre nosotros, no sirve lastimarnos entre nosotros, lo digo y me lo digo, porque yo también soy medio calentón, me enojo y digo cosas que no tengo que decir”.

En un mensaje de unidad, Zabaleta afirmó: “Todos queremos lo mismo, queremos que no vuelvan los que destruyeron el aparato productivo, que no vuelvan los que nos golpearon con los tarifazos, que no vuelvan aquellos que endeudaron la Argentina y la dejaron como la dejaron, si todos queremos eso tratemos de sentarnos todos juntos en una mesa, yo trabajo todos los días para eso”.

En esa misma línea se preguntó: “¿Qué diferencia puede haber entre quienes somos parte del Frente de Todos en querer recuperar el trabajo para los que no ya no lo tienen?, ¿Qué diferencia puede haber en el Frente de Todos cuando queremos darle de comer a los pibes que van a la escuela?, ¿Qué diferencia puede haber entre los militantes peronistas del Frente de Todos en querer seguir habiendo abriendo fábricas para que haya más trabajo?, ¿Qué diferencia puede haber entre los militantes del Frente de Todos y los que somos parte de un gobierno en querer abrir más hospitales, en poder tener más espacios de primera infancia, en poder tener más escuelas técnicas, en poder tener más universidades?. En la mesa del Frente todos hay que poner esos temas. Miren los motivos que tenemos para seguir trabajando juntos”.

“UN GOBIERNO PERONISTA NO FRACASA”

Juan Zabaleta concluyó su discurso diciendo: “Hay algo que nosotros no podemos no entender: En el año en el 2019 fuimos depositarios de esperanzas, de expectativas de poderle construir futuro a millones de argentinos que venían muy golpeados. No le podemos fallar y no les tenemos que fallar y no le vamos a fallar créanme que no les vamos a fallar”. Y exclamó: “Un gobierno peronista no falla, un gobierno peronista no fracasa. Un gobierno peronista genera trabajo, un gobierno peronista saca a sus vecinos de la pobreza, miren todo lo que tenemos para hacer dejando de lado discusiones que no le importan a nadie, que no le importan a nadie, así que desde aquí desde mi Hurlingham querido, mi Hurlingham amado les pido que vayamos todos juntos a cada casa, en cada barrio, a decirles que vamos a recuperar a la Argentina, con trabajo, con derechos, con igualdad y con inclusión”.

RECONOCIMIENTOS

Durante el acto hablaron al ex presidenta del Concejo Deliberante, Hilda López, la vicepresidente del Partido Justicialista de Hurlingham Carolina Centofanti, la secretaria de la Mujer del PJ, Ximena Hoyos y la concejal María del Carmen Márquez.

Hubo un reconocimiento a varias mujeres por su labor política y social, como por ejemplo a la ex concejal y ex senadora provincial, María Ester Barrionuevo (muy aplaudida), Rosa Yapura, Graciela Poliszuk, Esther Billet, María Sol Laginestra, Marcela Correa, Rosa Esther Di Stasi, Rita Díaz y las mencionadas Hilda López y María del Carmen Marquez.