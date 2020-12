Acuña celebró el día del militante opositor con Monzó y Pichetto

Fue un almuerzo organizado en San Miguel por Joaquín de la Torre. El grupo (del que forma parte Jorge Triaca y Claudia Rucci), se reconoce como un armado con identidad peronista pero «muy lejos del Frente de Todos» y «cercano a Cambiemos»

Parece que el acuerdo entre el intendente Juan Zabaleta y su antecesor, Luis Emilio Acuña, está próximo a expirar.

Las últimas apariciones públicas del ex intendente lo muestran alejado del Frente de Todos, así quedó en evidencia, por ejemplo, en un almuerzo en San Miguel para celebrar el Día del Militante convocado por el ex funcionario de María Eugenia Vidal y ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre.

El ágape en el Club Los Indios del distrito vecino, tuvo como invitados especiales al ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y al candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y ex senador Miguel Ángel Pichetto.

Además estuvieron el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca y la senadora provincial Claudia Rucci.

Acuña no fue el único ex intendente, también asistieron los macristas Martiniano Molina (ex jefe comunal de Quilmes) y Ramiro Tagliaferro (ex intendente de Morón y ex esposo de Maria E. Vidal).

Luis Acuña asistió junto a su socio político, Jesús Cataldo Cariglino y al ex intendente de Villegas, Gilberto Alegre.

Además de los duros cuestionamientos al gobierno de Alberto Fernández y las críticas despiadadas a Axel Kicillof, la reunión tuvo como eje principal el fijar estrategias para «generar volumen político» en este armado con identidad peronista pero «muy lejos del gobierno del Frente de Todos», que se reconoce «cercano a Cambiemos» y está dispuesto a crear un esquema propio si que es que el PRO intenta imponer a cualquier dirigente porteño en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo una eventual candidatura de Diego Santilli.

Las críticas también llegaron a Sergio Massa, sobre todo de aquellos que se consideran fundadores del Frente Renovador, como De la Torre, Cariglino, Alegre y el propio Luis Acuña, integrantes del llamado «Grupo de los 8» que hace una década respondía al liderazgo del entonces intendente de Tigre. Alguno de esos dirigentes, más otros de la vieja guardia peronista como Alberto Lestelle, Carlos Pombo y Jorge Mangas, bajo la batuta de Cariglino, se reunieron días atrás para fundar una agrupación llamada «Evolución Peronista» que ahora se suma a este entente orientado por De la Torre.

Los concurrentes al almuerzo quedaron en mantener «la llama de los encuentros periódicos, convocando a más peronistas a renovar el compromiso por recuperar el poder bonaerense en el 2023», y entre los nombres que emergen en el horizonte de ese frente opositor está el de Florencio Randazzo.

Así las cosas, Luis Acuña a-parece más preocupado en el armado del post macrismo en la provincia que en preservar el acuerdo con el Frente de Todos, siendo él, (hasta ahora) parte del massismo, acuerdo que le permitió a su hijo Fabrizio Acuña renovar como concejal e incorporar algunos acuñistas al gabinete municipal de Hurlingham.