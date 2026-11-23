En un nuevo aniversario de la gesta de la Vuelta de Obligado de 1845, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) afirmó que la defensa de la soberanía, lejos de ser una consigna altisonante, constituye la condición misma de existencia de la República y de un entramado productivo nacional. Las pymes, que representan el 99,9% de las empresas del país y generan más del 70% del empleo privado registrado, conforman un sujeto social y productivo cuya viabilidad depende indisolublemente de un proyecto de país autónomo, integrado con Latinoamérica y con vínculos de cooperación internacional sin alineamientos automáticos.

Desde APYME advirtieron que, en el siglo XXI, la soberanía trasciende el resguardo de las fronteras físicas para definirse como una capacidad estratégica integral frente a la disputa por los recursos naturales, la energía, la ciencia y tecnología y la infraestructura crítica como las redes energéticas, las telecomunicaciones, el transporte terrestre y el sistema fluvial y marítimo.

Con una dirección diametralmente opuesta, la entidad sostuvo que el actual Gobierno y sus socios tienen «hackeado» el Estado nacional en función de intereses externos, corporativos y financieros. En nombre de la causa Malvinas, el oficialismo promueve una Ley de Defensa de la Soberanía que en realidad ofrece un blanqueo a quienes explotan recursos ilegalmente y promueve la injerencia de una potencia extranjera. Esto ocurre mientras desde el mismo Poder Ejecutivo se desmantela la industria para la Defensa, junto con el sistema de CyT y, consecuentemente, se liquida el Compre Nacional en el marco de un modelo de primarización, extractivismo y endeudamiento que destruye a las pymes, profundiza el desempleo, precariza el trabajo y aumenta la pobreza.

APYME señaló que ante la proximidad de un proceso electoral que comenzará en los primeros meses de 2027, es indispensable y urgente elaborar las bases de un programa productivo, redistributivo y de recuperación nacional. Frente a un oficialismo que elude cualquier responsabilidad sobre la crisis social y productiva que sus propias políticas propician, convocó al compromiso activo del auténtico empresariado nacional, las pymes, las cooperativas, los trabajadores y la programa, que debe ser abordado de modo transversal y multisectorial. La experiencia reciente de Lula en Brasil demuestra que otro camino vuelve a ser posible.

Recuperar el país «hackeado» exige articular en un mismo horizonte de desarrollo la industria local, los encadenamientos productivos regionales, el control estratégico del territorio y la defensa nacional, para edificar una Argentina inclusiva, con trabajo digno y una inserción autónoma en contexto global. En ese camino, la soberanía nacional es el punto de partida.

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