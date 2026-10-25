Aprobaron la «Ley Ema» contra la violencia digital en las escuelas y la regulación de pantallas

La Cámara de Diputados bonaerense dio este martes sanción definitiva a varios proyectos, entre ellos el denominado Ley Ema, que crea el programa provincial de «Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital» en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y el que establece la regulación del uso de celulares en las escuelas de nivel primario y secundario.

El proyecto de la Ley Ema había sido aprobado a comienzos de octubre por el Senado bonaerense, pero debió regresar a Diputados debido a que, en el trabajo en comisiones en la Cámara alta, se unificaron las propuestas impulsadas por las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark (Senado) y Mayra Mendoza (Diputados), con el objetivo de avanzar con un articulado común para abordar y prevenir la violencia digital de género en los entornos educativos.

La norma establece lineamientos para la «prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades, promoviendo el uso responsable de las tecnologías y garantizando entornos digitales seguros, cuidando la privacidad y la integridad personal». El texto define como violencia digital a las conductas que, mediante el uso de tecnologías, puedan provocar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.

La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que murió en agosto de 2024 luego de la difusión y viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. Entre los puntos sobresalientes de la iniciativa, se busca sumar a la Ley Provincial de Educación N°13.688 nuevos contenidos vinculados con la ciudadanía digital. Entre las situaciones contempladas aparecen la obtención, reproducción o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluido aquel producido o editado mediante Inteligencia Artificial (IA), una situación que se produjo y fue noticia en colegios de Lomas de Zamora e Ituzaingó.

Regulación de pantallas

Por otro lado, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto del diputado de Unión y Libertad, Martín Rozas, sobre regulación de las pantallas en primarias y secundarias, luego de que el Senado introdujera modificaciones en la redacción final. El texto tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de teléfonos y pantallas, informar y concientizar a los alumnos entre 6 y 17 años sobre los riesgos y efectos nocivos de la exposición, y regular su utilización durante su permanencia en los establecimientos de gestión pública y privada.

Uso prohibido en el aula

La iniciativa establece que los dispositivos no deberán utilizarse durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente con fines pedagógicos. «Este proyecto viene a tratar de dar un lugar seguro a los adolescentes, que por lo menos dentro de las instituciones educativas estén un poquito más protegidos. Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria para el futuro y que es indispensable que los alumnos sepan manejarla. Pero también sabemos que la sobreexposición a las pantallas trae aparejada otro tipo de situaciones que le hace un perjuicio a todos los adolescentes», manifestó Rozas durante la sesión.

//InfoGEI.