Massa se reunió con rectores en la UNSAM: fuerte crítica al ajuste universitario y señales de cara al 2027

Por Ignacio Altamirano.

En un escenario marcado por la profunda tensión presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios, el líder del Frente Renovador y exministro de Economía, Sergio Massa, reapareció en la escena política al encabezar un crucial encuentro con rectores y rectoras de 15 universidades nacionales. La cita tuvo lugar en el campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con el rector local Carlos Greco como anfitrión, y sirvió para trazar un diagnóstico crítico sobre el desfinanciamiento del sector y lanzar definiciones políticas de cara al armado electoral del próximo año.

La reunión contó con una marcada presencia de autoridades académicas del conurbano bonaerense y de distintos puntos del país. Entre las figuras más destacadas estuvo la del rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y exministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. La participación de Perczyk sumó un fuerte peso específico al debate, no solo por su conocimiento de la gestión educativa tras haber compartido gabinete con Massa durante la administración de Alberto Fernández, sino también por el rol activo que la UNAHUR viene sosteniendo en el reclamo por las partidas presupuestarias.

Durante el cónclave, los directivos universitarios expusieron cifras alarmantes que reflejan el impacto de las políticas fiscales del gobierno de Javier Milei en el sistema de educación superior. Según detallaron las autoridades, desde diciembre de 2023 las universidades públicas acumulan una caída presupuestaria real del 41,6%, acompañada por una pérdida del poder adquisitivo en los salarios docentes y no docentes que ya supera el 30%. A esto se suma la parálisis total de las obras de infraestructura en los campus, el congelamiento de las becas estudiantiles y el impacto de la judicialización en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, la cual el Poder Ejecutivo se niega a aplicar a pesar de haber sido sancionada por el Congreso.

Frente a este panorama, Massa recogió el guante y respaldó enfáticamente el reclamo de la comunidad académica. “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, afirmó el referente del Frente Renovador, ponderando a la educación pública como el motor indispensable para la movilidad social ascendente y el desarrollo estratégico de la Argentina.

Asimismo, el ex candidato presidencial apuntó contra las consecuencias del recorte en las áreas de ciencia y tecnología. En un compromiso directo con los académicos, Massa lanzó una de las declaraciones más resonantes de la jornada: “Tenemos que recuperar a esos 10.000 docentes y científicos que se fueron del país”. En este sentido, instó a los rectores a trabajar en conjunto para diseñar programas que permitan frenar la fuga de cerebros y sentar las bases de un modelo exportador basado en el valor agregado y el conocimiento.

Más allá del análisis técnico y presupuestario, el encuentro en la UNSAM dejó un fuerte componente político que muchos interpretaron como el inicio de su rearmado de cara a los próximos desafíos electorales. Con un mensaje de optimismo hacia el mediano plazo, Massa buscó infundir aliento a las conducciones universitarias con una frase categórica sobre el futuro político del país: “El año que viene la mayoría de la sociedad va a dar vuelta la página”. Bajo esa premisa, pidió a los rectores y equipos técnicos «estar preparados» para liderar la reconstrucción de un proyecto de desarrollo nacional cuando el escenario político actual empiece a transformarse.