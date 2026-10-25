Proyección Consultores: «En términos económicos, el 75% de la gente dice que está peor»

Según la consultora Proyección Consultores, la principal preocupación de los argentinos es llegar a fin de mes, seguida por el endeudamiento. La demanda social ya no es la estabilidad, porque esa estabilidad es considerada «entre mala y muy mala».

Una de las principales consecuencias del mal momento de la economía es la falta de dinero, que se traduce en el derrumbe del consumo y en el endeudamiento familiar. En diálogo con Radio Universidad de la UNLaM, el director asociado de la consultora Proyección Consultores, Santiago Giorgetta, aseguró: «La principal preocupación de la sociedad es llegar a fin de mes».

«En los últimos tres meses, por primera vez, la preocupación de llegar a fin de mes se ubicó en más del 50%», afirmó. Y agregó: «Cuando preguntamos a las personas si, en términos económicos, están mejor con respecto a los últimos seis meses, el 75% dice que está peor».

En esa línea, indicó que «atado a llegar a fin de mes, sigue otra gran preocupación de los argentinos, que es el endeudamiento. Este endeudamiento para cerrar el mes es en términos de banco o billeteras virtuales». «La demanda social cambió y ya no es la estabilidad porque esta estabilidad es considerada entre mala y muy mala», consignó.

«La gente espera que haya un aumento en el ingreso de las familias, pero que este aumento no rompa la estabilidad», señaló. «Cuando preguntamos quién es el responsable de esta situación económica negativa, casi el 50% responsabiliza al Gobierno nacional. Esto significa que la ‘pesada herencia’ perdió mucho peso», destacó.

Duda electoral

Por otra parte, Giorgetta se refirió a las preguntas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2027, que todavía no reflejan certezas: «La mayoría de las personas todavía duda con respecto al escenario electoral, con casi un 85% de argentinos que está decidiendo un candidato para elegir en el caso de que haya un ballotage».

Además, planteó: «En términos de lo que uno espera en un proceso económico como el actual, Javier Milei tiene buenos números, con una imagen positiva a nivel nacional de 40 puntos». No obstante, marcó que «hace un año, su imagen positiva era del 50%». «Su imagen se ve competitiva con vistas al 2027», sostuvo.

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