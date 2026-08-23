Argentina, entre los peores del mundo en acceso a viviendas: 23 años de ingresos por una casa

Un nuevo relevamiento internacional sobre acceso a la vivienda expone uno de los problemas estructurales más persistentes de la economía argentina: la abismal distancia entre los ingresos de los hogares y el precio de una propiedad. Según el Informe de Ciudades Mundiales 2026 de ONU Hábitat, Argentina ocupa el puesto 169 entre 181 países en el ranking de asequibilidad de vivienda, ubicándose así entre las quince naciones con mayor dificultad para acceder a una casa propia.

El indicador utilizado por Naciones Unidas —la relación precio de vivienda-ingreso— compara el valor medio de una propiedad con el ingreso anual promedio de un hogar. En Argentina, ese número trepa a 22,7 años, casi el doble del promedio mundial, que se sitúa en 11,2 años. Dicho de otro modo: una familia debería destinar la totalidad de su salario durante más de dos décadas para poder adquirir una vivienda.

La comparación con el resto de la región agrava el diagnóstico. Brasil registra 18,3 años; Perú, 19; Venezuela, 18,9; Colombia, 17,5; Chile, 15,6; Uruguay, 13,7; Ecuador, 11,1; y Bolivia, 10,5. Todos estos países, con distintas realidades económicas, muestran una relación más favorable que la argentina, lo que confirma que el problema no es solo regional sino particularmente agudo en el caso argentino.

El crédito hipotecario, por su parte, no resuelve el problema de fondo. Aun con la reactivación de los préstamos hipotecarios, calificar para uno exige ingresos que superan ampliamente el salario promedio.

Simulaciones realizadas sobre líneas del Banco Nación para la compra de una propiedad de 100.000 dólares muestran que el ingreso familiar necesario puede ubicarse entre poco más de $3,24 millones y cerca de $4,69 millones, según el plazo elegido, lo que en la práctica obliga a contar con más de un ingreso dentro del mismo hogar.

El informe también revela que la dificultad para acceder a una vivienda no está necesariamente asociada al tamaño o peso de una economía. China, la segunda economía del mundo, exhibe una relación de 34,6 años —la tercera peor cifra a nivel global—, mientras que Siria lidera el ranking con 86,7 años y Sri Lanka le sigue con 40,8.

El caso chino combina décadas de expansión económica con un mercado inmobiliario que mantiene precios elevados en relación con los ingresos, pese a un reciente enfriamiento del sector. El conjunto de datos describe desde distintos ángulos un mismo fenómeno: la distancia entre los ingresos de los hogares argentinos y el valor de una vivienda propia continúa siendo uno de los obstáculos más persistentes para alcanzar el techo propio en el país.