El intendente de Tres de Febrero deslindó responsabilidades por el abandono de la Ruta 201

El intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar, reclamó obras y mantenimiento sobre la Ruta 201 y la avenida Márquez, la zona conocida como “triple frontera”, un corredor clave que atraviesa el entorno del Colegio Militar y conecta a vecinos de Tres de Febrero, Morón y Hurlingham y que casi siempre está cercado por un extenso basural.

Aybar, jefe comunal de uno de los municipios responsables del estado calamitoso de la zona, reconoció que su abandono “representa un riesgo permanente para la seguridad vial” pero se desligó del problema y apuntó contra la Provincia la provincia de Buenos Aires, por el deterioro de una zona que, aseguró, representa un riesgo permanente para la seguridad vial.

A través de un video grabado mientras recorre la zona, Rodrigo Aybar mostró el mantenimiento realizado por su gestión en el sector correspondiente a Tres de Febrero con la falta de iluminación, demarcación y obras que, según denunció, se observa apenas se cruzan los límites del distrito y se ingresa a Morón o a Hurlingham.

“No te comas la curva: hablemos de la Ruta 201, la Márquez y su deuda”, dijo el intendente libertario en sus redes. Allí remarcó que los usuarios de ese corredor vial “son vecinos de tres municipios y también bonaerenses”.

De acuerdo a un informe publicado por la revista Parlamentario, “la problemática se concentra en una extensa traza con forma de “L” que rodea al Colegio Militar. Durante la noche, y especialmente en jornadas de lluvia, el sector se vuelve particularmente peligroso debido a la escasa iluminación, el deterioro de la señalización y las frecuentes inundaciones que dificultan distinguir los límites de la calzada”.

El área también suele convertirse en escenario de otros problemas vinculados al abandono, como la presencia de vehículos incendiados o abandonados, situaciones que, de acuerdo con los reclamos vecinales, contribuyen a incrementar la sensación de inseguridad.

Aybar afirmó que numerosos habitantes de la región suelen atribuir el mal estado del corredor a la administración de Tres de Febrero. Por ese motivo, explicó, decidió mostrar públicamente los límites de la jurisdicción y las responsabilidades de cada organismo.

“Queremos llevar claridad sobre esta zona porque muchos vecinos de un lado y del otro de la frontera nos consultan y creen que somos nosotros los que no mantenemos este sector. Con este video queda claro cuál es la situación”, sostuvo.

Finalmente, el intendente insistió en que el municipio no puede destinar fondos a obras fuera de su competencia territorial y reclamó una intervención conjunta de las autoridades correspondientes. “Nosotros no podemos usar nuestros recursos para zonas ajenas. Esta es una tarea de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración de los municipios responsables del territorio en cuestión”, en referencia a Morón y a Hurlingham.