Peabody la marca modelo que estuvo radicada en Hurlingham, dejó de producir en Argentina

La emblemática marca de electrodomésticos Peabody concretó el drástico plan de ajuste que había anticipado al declararse en crisis. Según reveló una investigación periodística de Soledad Caprini para IProfesional, la empresa abandonó de forma definitiva su perfil industrial en la Argentina: desmanteló su fábrica, concretó decenas de despidos y reconvirtió su modelo de negocios hacia la importación y la producción en Paraguay, mientras intenta reestructurar una deuda millonaria.

Los últimos informes presentados ante la Justicia en el marco del concurso preventivo de Goldmund S.A. (la firma controlante de la marca) confirman el desmantelamiento total de la planta de La Tablada, que fue el destino elegido luego que la firma haya estado instalada en Hurlingham,

Toda la maquinaria pesada fue trasladada a un depósito en San Martín, mientras que las oficinas administrativas se concentraron en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora, la compañía se limitará exclusivamente a la comercialización de productos y al servicio postventa.

Despidos y éxodo a Paraguay

El impacto en el empleo fue severo. En 2023, Peabody empleaba a unas 350 personas; para el inicio del concurso judicial la cifra había caído a 158, y en los últimos meses se sumaron otras 47 desvinculaciones entre retiros voluntarios y despidos (afectando principalmente a personal de la UOM). Actualmente, la plantilla quedó reducida a solo 111 trabajadores.

Esta transformación responde a un diagnóstico crudo de su presidente, Dante Choi, quien tiempo atrás criticó duramente las condiciones para producir en el país, apuntando contra el ingreso de importaciones a bajo precio y la pérdida de competitividad. Ante este escenario, la firma eligió Paraguay como su nueva base manufacturera, argumentando que producir allí es entre un 30% y un 35% más barato debido a los menores costos laborales y los beneficios fiscales.

Una caída que no se detiene

El traspaso al modelo importador ya venía asomando: durante 2025, más de la mitad de las 700.000 unidades vendidas por la firma eran de origen extranjero, tendencia que se profundizó de manera drástica durante 2026.

Sin embargo, el paraguas judicial del concurso preventivo no frenó el desplome financiero. De acuerdo a los registros de la sindicatura, las ventas de Peabody se derrumbaron un 52% en apenas treinta días (pasando de $2.813,7 millones en mayo a $1.335,9 millones en junio). Desde la gerencia comercial admitieron que el mercado los obligó a reducir los precios de los productos a la mitad en los últimos seis meses, licuando por completo la facturación.

Hoy, la histórica fabricante de electrodomésticos sobrevive con una estructura mínima, lejos de sus mejores épocas de producción nacional, mientras intenta negociar contra reloj con más de 350 acreedores para saldar un pasivo que ronda los $40.000 millones.

COREA, FUERTE APACHE, HURLINGHAM

La empresa Peabody, tuvo durante varios años su planta en Hurlingham, en el parque industrial privado Good Park (ex predio de Goodyear). , coreano de 60 años, (su verdadero nombre es Do Sun Choi), llegó a la Argentina a los 7 años, se crió en Fuerte Apache, fue obrero de Daewoo (el conglomerado surcoreano fabricante de automóviles, barcos y equipamiento electrónico) y llegó a gerente, en 2003 fundó Goldmund, una compañía que comenzó importando electrodomésticos, y luego los fabricó en Hurlingham, exportándolos con la marca Peabody. En el municipio de Hurlingham, en Villa Tesei, estaba radicada la familia de su esposa.