Campaña Anual de Vacunación Antirrábica Gratuita

El Círculo de Veterinarios de Hurlingham anunció la realización de la campaña anual de vacunación antirrábica que se lleva a cabo de manera gratuita.

La campaña se iniciará el 28 de setiembre, día mundial contra la rabia, y se extenderá una semana, hasta el 3 de octubre, en lo que se considera la semana de Lucha Internacional contra la Rabia. El 28 de septiembre es el aniversario del fallecimiento de Louis Pasteur, creador de la primera vacuna antirrábica.

La presidenta del Círculo de Veterinarios de Hurlingham, Valeria Savastano, informó que son “17 consultorios veterinarios vacunando sin cargo contra la rabia al unísono durante una semana a perros y gatos mayores de 3 meses de edad” y recordó que “la vacunación antirrábica debe reforzarse todos los años, y es la única vacuna obligatoria por ley en nuestros animales de compañía”.

Es la 7° edición de esta Campaña Anual, que cuenta con el respaldo del a Municipalidad de Hurlingham y de ACIPH (Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham), Jornadas que además fueron declaradas por el Concejo Deliberante local en 2023 como «actividad de interés público sanitario y social en el Municipio de Hurlingham»