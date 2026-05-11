Computación cuántica: la UNAHUR suma una materia clave para el futuro

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) comenzó a dictar Introducción a la Computación Cuántica y Tecnologías Cuánticas, una materia optativa de la Licenciatura en Informática orientada a acercar a las y los estudiantes a un campo en expansión dentro de la ciencia y la tecnología.

La materia se inscribe en la iniciativa cuántica que articula a universidades nacionales y organismos científicos del país, con el objetivo de promover la formación de recursos humanos y el desarrollo de tecnologías cuánticas en Argentina. En este marco, la propuesta se ofrece también a integrantes de distintas instituciones del sistema científico y universitario.

A cargo del físico Dr. Federico Holik, el curso propone una introducción a la física cuántica y sus aplicaciones tecnológicas. A lo largo de la cursada, las y los estudiantes estudian los fundamentos de esta disciplina y analizan cómo las propiedades de los sistemas cuánticos pueden utilizarse en distintos desarrollos.

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es el trabajo con la computadora cuántica de la UNAHUR, un dispositivo basado en resonancia magnética nuclear que permite realizar ejercicios y manipular estados cuánticos en un entorno de aprendizaje.

“Por un lado permite que UNAHUR se abra paso en esta carrera tecnológica”, señala Holik sobre la iniciativa. “Y por otro, enriquece la perspectiva de los estudiantes y graduados”.

Durante este cuatrimestre, la materia reúne a estudiantes, docentes e investigadores tanto de la UNAHUR como de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. También participan integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de INVAP, junto con un estudiante extranjero que cursa a través de la red RIPAISC, consolidando una experiencia de formación colaborativa dentro del sistema universitario nacional.