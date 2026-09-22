Crisis en la construcción: alertan que «se perdieron 125.000 puestos de trabajo»

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que la actividad cayó un 25% entre 2023 y 2024 y que el sector lidera la pérdida de empleo. Señaló realidades disímiles según la región, con Vaca Muerta en crecimiento y La Rioja con un descenso del 70%.

El mal momento económico golpea a casi todos los sectores, aunque la construcción parece sufrir aún más el impacto. En diálogo con Radio Universidad de la UNLaM, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, alertó que «la actividad cayó un 25 por ciento entre 2023 y 2024».

Según Weiss, la caída en la construcción luego de 2024 «se estabilizó», aunque «tampoco creció». «Hay realidades disímiles; mientras hay sectores que crecen, como lo vinculado a Vaca Muerta, otros tienen caídas muy importantes, como le pasa a La Rioja, con un descenso de 70 por ciento», precisó.

«Puede haber estabilidad en la industria, pero en muchas regiones la caída es muy alta. En el caso de La Rioja, la caída es tan importante porque no hay minería, una actividad que el propio Gobierno prohibió en la provincia», expresó, y agregó: «Hay que generar viviendas, escuelas y hospitales para la gente. Con esto, hay que generar extensión de redes de agua y de pavimento».

Como consecuencia de esta situación, aseguró: «En el último tiempo, la actividad cayó 25 por ciento y se perdieron 125.000 puestos de trabajo». «En la discriminación por sectores, lideramos la cantidad de pérdida de empleo. Y, para adelante, no veo cambios, creo que todo va a seguir igual. Seguramente, no habrá crecimiento en la actividad», aseveró.

Datos nacionales y bonaerenses

Según el informe más reciente del INDEC, correspondiente a julio, la construcción profundizó su retroceso, con un 4,6 por ciento con respecto a junio y un 4,5 interanual. Así, la actividad acumula una contracción de casi diez por ciento en los últimos dos meses, tras la recuperación de 6,5 por ciento en mayo.

Construcción ralentizada

«En Capital Federal hay algo de inversión pública, pero la situación en el Conurbano es distinta. La provincia de Buenos Aires no viene teniendo mucha inversión en obra pública en estos meses y, en simultáneo, la construcción de casas y edificios está ralentizada», detalló Weiss. Y concluyó: «Los problemas se acrecientan en el Conurbano». (InfoGEI)