Evolución de los indicadores socioeconómicos de la Provincia de Buenos Aires

El Observatorio Económico bonaerense difundió un informe que compara la situación actual con noviembre de 2023 y revela la pérdida de 106.136 puestos de trabajo registrados, el cierre de 8.465 unidades productivas y una caída del consumo en supermercados del 17,1% en el GBA. La inflación interanual se mantiene por encima del 30% y la industria opera con apenas el 59,1% de su capacidad instalada.

El Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires reunió y analizó información estadística oficial con el objetivo de monitorear la evolución de las principales variables económicas y sociales de la provincia y compararlas con el desempeño nacional, tomando como referencia noviembre de 2023, mes previo al cambio de administración. La provincia concentra el 38% de la población del país y ocupa un lugar central en su estructura productiva y laboral.

En materia de empleo, desde la llegada de Milei hasta mayo de 2026 se perdieron 106.136 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses. Esta cifra representa el 25,8% del total nacional: más de uno de cada cuatro puestos perdidos en el país corresponden a la Provincia. El deterioro del mercado laboral afectó de manera desigual a mujeres y varones y mantiene brechas: en la Provincia, la brecha de informalidad entre varones y mujeres alcanza 6,2 puntos porcentuales, frente a 4,6 puntos a nivel nacional.

En agosto, la inflación volvió a desacelerarse: alcanzó el 1,6% en el GBA y el 1,7% a nivel nacional, frente al 2,3% y 2,1% de julio. Sin embargo, desde septiembre de 2025 la inflación interanual dejó de mostrar una tendencia descendente y se mantiene por encima del 30%: en agosto de 2026 se ubicó en 33,7% en el GBA y 33,5% a nivel nacional. La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó por encima del IPC general y equivale actualmente a casi el 14% del último salario promedio disponible para la Provincia, frente al 5% que representaba en diciembre de 2023.

Capacidad ociosa: 40%

La industria manufacturera, que representa aproximadamente un tercio del PBI y concentra el 40% de los establecimientos industriales del país, operó en junio de 2026 con una utilización de la capacidad instalada de apenas 59,1%, lo que implica que alrededor de cuatro de cada diez máquinas permanecen sin utilizar. En paralelo, desde el inicio de la actual gestión cerraron 8.465 unidades productivas en la Provincia, desde pequeños talleres y comercios hasta plantas industriales con décadas de historia: más de ocho empresas por día.

Caída del consumo

En junio de 2026, el consumo en supermercados registró una caída real del 17,1% en el GBA en comparación con noviembre de 2023. En los centros de compras, la contracción fue más fuerte: 23,8% en el GBA para el mismo período. Entre enero y agosto de 2026, las transferencias por Coparticipación a la Provincia acumularon una caída real de 0,9% interanual, mientras que la recaudación provincial acumuló una contracción real cercana al 3% entre enero y julio, con mayo como el mes de mayor deterioro y una nueva caída interanual significativa en julio.

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