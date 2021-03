Delfino se sumó a «La Territorial» la agrupación que se define como la «del millón de votos»

Fueron candidatos en el 2019. Son los ‘sin tierra’ del PRO que buscan fortalecer Cambiemos para las próximas elecciones.

Lucas Santiago Delfino, recientemente incorporado al bloque de concejales macristas en Hurlingham, formó parte del lanzamiento de La Territorial, una agrupación que reúne a dirigentes referenciados muchos de ellos con la ex gobernadora María Eugenia Vidal e integrada en su gran mayoría por ex intendentes y ex candidatos a intendentes del ex Cambiemos.

Se dicen así mismo, «la agrupación del millón de votos», por los resultados obtenidos por sus referentes en la elección de 2019.

Además de Delfino, la mesa fundadora está compuesta por más de 20 dirigentes del Conurbano entre los que se encuentra el diputado provincial Alex Campbell de San Fernando, ex SubSecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de Vidal; el ex ministro de Educación de provincia y Nación, Alejandro Finocchiaro de La Matanza; el ex intendente de Quilmes Martiniano Molina; el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano de San Martín y el presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas.

Confluyen en un espacio común, pero cada uno tiene su candidato. Para Delfino Horacio Rodríguez Larretta «es un actor central para lo que viene, es un hacedor, un transformador para la Argentina» pero aclara que «el candidato lo va a definir la gente, tanto a gobernador como a presidente, y este grupo va a estar consolidado para acompañarlo y hacer una mejor elección en el Conurbano».

Campbell por su parte avanzó asegurando que «María Eugenia (Vidal) tiene mucho para darle al país como presidenta y Cristian Ritondo sería sin duda un gran gobernador, con decisión para enfrentar la inseguridad que es nuestro principal problema».

Desde la agrupación estiman necesaria las primarias en los distritos (PASO) para poder sumar referentes. «Creemos en la necesidad de ampliar Cambiemos y si es necesario que haya internas, las impulsaremos», dicen.