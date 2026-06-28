El trabajo de cuidado no remunerado aporta 29,3% del PBG a la economía bonaerense.

Por primera vez, la provincia de Buenos Aires midió oficialmente el aporte económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TNR) al Producto Bruto Geográfico (PBG), a través de un estudio elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía. El informe revela que estas tareas, realizadas mayoritariamente por mujeres, representan el sector de mayor peso en la estructura económica provincial, superando a la Industria Manufacturera (19,8%) y al Comercio (15,4%).

La «Cuenta satélite del trabajo no remunerado» estima que en 2021 —con datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo— el valor de estas actividades superaba los 4,7 billones de pesos, equivalentes al 29,3% del PBG. El informe también evidencia que el 67,6% del tiempo de trabajo de las mujeres bonaerenses no es reconocido por el Sistema de Cuentas Nacionales, y que ellas generan 7 de cada 10 pesos del valor total del TNR. Las mujeres de entre 30 y 64 años realizan el 43% del trabajo no remunerado, mientras que los varones del mismo rango etario apenas se ocupan del 17%, lo que impacta directamente en su inserción, trayectoria e ingresos laborales.

La presencia de hijos en el hogar profundiza las brechas: para las mujeres jefas de hogar, la carga diaria de trabajo no remunerado se duplica de 5 a 11 horas cuando hay niños en la casa, mientras que los varones solo aumentan su dedicación de 3 horas y media a 5 horas diarias. El estudio, que integra datos de la ENUT, el Censo 2022 y la EPH, se presenta como una herramienta clave para el diseño de políticas públicas que promuevan la igualdad, la corresponsabilidad y el cierre de brechas de género, reconociendo el trabajo de cuidados como un pilar invisible pero fundamental para la sostenibilidad productiva y social en todo el territorio bonaerense.

/InfoGEI