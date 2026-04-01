EL CLÁSICO de abril y el inolvidable Cine Gran Hurlingham

¿Hay alguna vecina o vecino de Hurlingham, de 50 años o más, que no haya ido, aunque sea una vez al Cine Gran Hurlingham? Es la pregunta que se hace la revista digital EL CLÁSICO en su edición de junio que tiene al recordado cine como nota de tapa.

Se cumplieron 70 años de la inauguración del Cine Gran Hurlingham. Hay notas de Hugo Corrias y del Pollo Magnacco repasando momentos vividos allí.

El cine se inauguró en marzo de 1956, justo en el brote de una tremenda epidemia de poliomielitis, Agustina Balbuena trae un informe completo sobre esos días fatales.

En las páginas de EL CLÁSICO también se conmemoran los 44 años de la guerra de Malvinas con testimonios de hurlinguenses, el de un combatiente, Fabián Abraham y el de una madre, Gladys Coviello y en otro 2 de abril, pero de 1951, abría sus puertas el Instituto Mariano Moreno, hay un homenaje a esa escuela recordando las estrofas de su marcha.

También hay un homenaje a Martín Yrigoyen hermano menor del ex presidente Hipólito Yrigoyen, vecino de Hurlingham (vivía sobre la calle Bustamante) y pieza fundamental para la creación de la Unión Cívica Radical.

En otras páginas, EL CLÁSICO pregunta: ¿sabías que César Banana Puyerredón dedicó su famoso tema “Conociéndote” a una hurlinguense?, Joel Cortina Suárez cuenta más detalles sobre el vínculo del artista con Hurlingham.

Estas y otras notas están en la edición de abril de EL CLÁSICO. Para recibir la revista en forma gratuita pueden solicitarla al correo elclasicodehurlingham@gmail.com o dejar un mensaje en las redes sociales de EL CLASICO DE HURLINGHAM

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